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¿Se cayó Interbank? Banco reporta intermitencias en sus canales digitales este sábado 11 de julio

La entidad bancaria confirmó que el problema genera dificultades para realizar operaciones y recomendó a sus clientes usar su Banca por Internet mientras se regulariza el servicio.

Interbank presenta problemas en sus canales digitales hoy 11 de julio
Interbank presenta problemas en sus canales digitales hoy 11 de julio | Composición LR / Difusión
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Interbank confirmó que sus canales digitales presentan intermitencias que podrían dificultar el ingreso y la realización de algunas operaciones este sábado 11 de julio. La comunicación oficial del banco se produjo luego de varios reportes de usuarios que afirmaron tener problemas para realizar transacciones habituales.

Las complicaciones se produjeron pasado el mediodía, según los mensajes de los clientes. A través de sus redes oficiales, la compañía reconoció los problemas alrededor de las 3.00 p. m. y aseguró que su equipo ya se encuentra trabajando para solucionar el asunto lo más antes posible.

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La recomendación de Interbank para sus clientes durante el periodo de intermitencias en sus canales digitales

Mientras perdura el problema, la entidad bancaria sugirió a los usuarios realizar sus operaciones a través de la Banca por Internet accidente a interbank.pe.

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