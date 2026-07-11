Universitario de Deportes y Millonarios FC se enfrentarán el sábado 11 de julio en un amistoso internacional en el Estadio Monumental de Ate. | Foto: Universitario

Universitario de Deportes y Millonarios FC se enfrentarán el sábado 11 de julio en un amistoso internacional en el Estadio Monumental de Ate. | Foto: Universitario

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Universitario de Deportes y Millonarios FC protagonizarán hoy sábado 11 de julio un atractivo amistoso internacional en el Estadio Monumental de Ate, en un compromiso que servirá como preparación para ambos equipos antes del reinicio de sus respectivas competencias oficiales.

El encuentro también marcará el estreno de Gianluca Lapadula ante la afición de Universitario y el retorno al Monumental del técnico Fabián Bustos y del volante Rodrigo Ureña, ahora defendiendo los colores de Millonarios. Además, el club crema modificó el horario del compromiso para evitar coincidir con los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Universitario vs Millonarios FC en el Monumental?

El amistoso entre Universitario vs Millonarios FC se disputará este sábado 11 de julio desde las 3.30 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Ate. En otros países, el partido comenzará a las 2.30 p. m. en México; 3.30 p. m. en Colombia y Ecuador; 4.30 p. m. en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y 5.30 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver Universitario vs Millonarios FC por el amistoso internacional?

La transmisión de Universitario vs Millonarios FC EN VIVO estará disponible de manera exclusiva a través de Universitario TV en YouTube. Para seguir el amistoso internacional, será necesario contar con una suscripción activa al canal oficial del club crema, ya que la señal será exclusiva para miembros.