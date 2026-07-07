Sedapal cortará el agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados
La empresa detalla los horarios específicos y sectores afectados en cada distrito, con cortes que variarán según la ubicación y las necesidades de mantenimiento.
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Sedapal informó la interrupción del servicio de agua potable este miércoles 8 y jueves 9 de julio en siete distritos de Lima como parte de trabajos de limpieza de reservorios, empalmes de tuberías, reparación en una toma y otras labores de mantenimiento. La entidad precisó que los cortes serán temporales, aunque en algunos sectores se extenderán por casi 16 horas.
Según el cronograma de la empresa, la suspensión del servicio afectará a los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, Carabayllo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Miraflores y Lima Cercado. Las restricciones alcanzarán urbanizaciones, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda y otros sectores, con horarios que variarán según la zona.
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¿Qué distritos de Lima no tendrán agua? Horario y zonas
Miércoles 8 de julio
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL Ltda. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca. Sector 404.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 11.55 p. m.
Villa María del Triunfo
- Zonas afectadas: P.J. Hogar Policial 2.ª Zona, A.H. Basilio Auqui. Sector 310.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
Villa El Salvador
- Zonas afectadas: Cercado (cuadrante: av. César Vallejo, av. 3 de Octubre, av. Micaela Bastidas y av. Pastor Sevilla). Sector 321.
- Horario de interrupción: 11.24 p. m. – 3.30 a. m.
Ate
- Zonas afectadas: Urb. Santa Raquel, Urb. Santa Raquelita, Urb. Santa Raquel II etapa, Urb. Ind. La Merced, Urb. Ind. Vulcano, Lotización Ind. La Molina, Asoc. Viv. Santa Anita Baja y fábrica Faber Castell. Sector 181.
- Horario de interrupción: 2.00 p. m. – 11.50 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: A.H. 2 de Agosto, A.H. Los Rosales de San Felipe, A.H. Los Rosales, Asoc. Propietarios San Andrés, Asoc. Vivienda Villa Avalos, Asoc. Vivienda Villa Santa Cruz, Asoc. Vivienda El Rosal de San Felipe, Asoc. Vivienda Los Claveles de San Felipe, Asoc. Vivienda Zancudo Alto, Asoc. Lotiz. El Frutal, Asoc. 9 de Octubre, Asoc. San Andrés, Asoc. Terrenos Fundo Chacra Cerro, Asoc. Tungasuca III etapa, Asoc. Vivienda Trabajadores de Chacra Cerro, Asoc. Zancudo Alto, P.J. Los Geranios, Urb. Las Mercedes, Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Progresiva Las Magnolias, Urb. Residencial Santa María, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe I, II y III etapa, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel y Urb. Tungasuca I y II etapa. Sector 350.
- Horario de interrupción: 12.00 m. – 8.00 p. m.
Jueves 9 de julio
Miraflores
- Zonas afectadas: Urb. Miraflores y Urb. Barboncito. Cuadrante: av. Angamos Este, av. Paseo de la República, av. Ricardo Palma y av. Arequipa. Sector 55.
- Horario de interrupción: 12.00 m. – 11.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: Asoc. de Viv. Los Parques del Rey. Sector 356.
- Horario de interrupción: 12.00 m. – 8.00 p. m.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: A.H. Acomayo, A.H. Ramón Cárcamo, A.H. Ramón Cárcamo sectores I, III, IV y V, A.H. Trabajadores de la Municipalidad de Lima, Cercado, P.J. Cahuide, P.J. Conde de la Vega, P.J. Conde de la Vega Alta, P.J. Conde de la Vega Baja, P.J. José Gálvez, Urb. Cassinelli, Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas, Urb. Zona Industrial, P.J. Jorge Chávez, U.V. Alexander, Agrup. Las Malvinas y Coop. Niño Jesús. Sector 31 (subsectores 31.3, 31.4 y 31.5).
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, Pueblo Libre Ampliación, Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, A.H. El Sauce II, A.H. Santa Rosa del Sauce, AF Brisas de Santa Rosa del Sauce, A.F. 24 de Diciembre Ampliación, A.H. 24 de Diciembre, Urb. Los Jardines de San Vicente, P.J. Jardines de Santa Clarita, Sector Los Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso y Agrup. Las Lomas del Sauce. Sector 406.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 11.55 p. m.
Villa María del Triunfo
- Zonas afectadas: R-Paraíso Alto: A.H. Los Ángeles (Mz. A y B), Quebrada Alta del Paraíso, A.H. 13 de Junio, A.H. Mirador del Paraíso I, A.H. Virgen de Chapi (Mz. A y B), A.H. Nueva Generación del Paraíso Alto, P.I. Paraíso Alto, A.H. Virgen de Las Mercedes y A.H. Nuevo Paraíso. R-Manantial: P.J. San Gabriel sector Vallecito Alto, A.H. Edén del Manantial, A.H. Los Ángeles y A.H. Bellavista del Paraíso Alto. Sector 308.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
Ate
- Zonas afectadas: Asoc. Viv. Melchorita de Ate, Asoc. Viv. Virgen de la Asunción, Asoc. Jardín Azul, Coop. Díaz Malache, Habilitación Urbana Nueva San José, Asoc. Los Robles III etapa, Condominio Paseo del Sol, Asoc. Huanchihuaylas, Urb. Huayllay, Asoc. Nuestra Señora de la Merced, Condominio Villa Santa Clara, Asoc. Las Almendras, Urb. Éxito, Asoc. San Antonio de Umaru, A.H. Las Vegas, Asoc. Las Flores, Asoc. Santa Clarita, Asoc. El Porvenir, Asoc. La Esperanza, Asoc. 8 de Octubre, Urb. San Martín de Porres, Asoc. Ricardo Palma, Urb. San Gregorio, Condominio Las Flores, Asoc. Virgen de Cocharcas, Conjunto Residencial Prados del Sol, Asoc. Paraíso, Asoc. Huáscar, Asoc. Santa Lucía, A.H. César Vallejo, Asoc. Villa La Breña y Asoc. 25 de Mayo. Sector 162.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
¿Cuál es el número de teléfono para consultas de Sedapal?
Puedes llamar al Aquafono al número de teléfono (01)3178000 desde tu celular o teléfono fijo. Si no cuentas con el número del suministro, marca la opción asterisco (*) y sigue las indicaciones de la operadora.
¿Cómo puedo pagar mi recibo de agua?
Puedes pagar tu recibo de agua desde tu celular o computadora ingresando a la app de tu banco (opción "Pagar servicios"), usando billeteras digitales como Yape o mediante la oficina virtual de tu proveedor local (como Aquanet en el caso de Sedapal). Solo necesitas tener a la mano tu número de suministro o cuenta.