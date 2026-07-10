¡Atención, Lima! Sedapal realizará corte de agua de hasta 9 horas este 11 de julio: distritos afectados

Conoce que lugares de Lima tendrán corte de agua | Foto: composición LR

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ejecutará este sábado 11 de julio una suspensión programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida forma parte de las labores de mantenimiento preventivo que la empresa desarrolla en la red de distribución para asegurar la continuidad del abastecimiento.

La interrupción no se aplicará de manera simultánea en todos los distritos, ya que cada intervención contará con un horario específico según la zona programada. Sedapal informó que los vecinos de los sectores involucrados fueron notificados previamente e instó a la población a tomar las previsiones necesarias para reducir las molestias durante el periodo de restricción.

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Zonas afectadas por el corte de agua de Sedapal este 11 de julio en Lima

Los trabajos de mantenimiento comprenderán los siguientes sectores:

Ate

Horario: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

10:00 a. m. a 10:00 p. m. Zonas afectadas:

A. H. Huaycán zona N.

UCV 174B-175 y 176-176B Ampliación.

UCV 177-177B.

A. H. Huaycán zona O.

Comas

Horario: 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

12:00 p. m. a 8:00 p. m. Zonas afectadas:

Urbanización El Retablo.

Área comprendida entre la avenida Alameda del Retablo, avenida José de la Torre Ugarte, calle Hipólito Unanue, calle Mariano Necochea, calle Bolognesi, avenida Túpac Amaru, avenida Belaúnde Oeste, calle González Prada y calle Monteagudo.

Lurigancho

Horario: 2:00 p. m. a 11:50 p. m.

2:00 p. m. a 11:50 p. m. Zonas afectadas:

Urbanización Alameda de Huampaní.

Urbanización Sol de Huampaní (primera, segunda, tercera y sexta etapa).

Sedapal recordó que los horarios pueden variar de acuerdo con el avance de las labores programadas. Asimismo, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000 para resolver consultas o reportar cualquier incidencia relacionada con el servicio.

Recomendaciones para afrontar el corte de agua y ahorrar el recurso durante la suspensión del servicio

Ante una interrupción programada, la empresa recomienda almacenar únicamente la cantidad de agua necesaria en recipientes limpios y correctamente tapados. También aconseja utilizar el recurso de forma responsable mientras dure la restricción para evitar un consumo innecesario.

Entre las principales medidas de ahorro se encuentran reparar fugas en caños o tuberías, cerrar el grifo cuando no se utilice, tomar duchas de corta duración, reutilizar el agua para el riego de plantas, emplear la lavadora con carga completa, limpiar patios con escoba en lugar de manguera y revisar periódicamente las instalaciones sanitarias para detectar posibles filtraciones. Estas acciones contribuyen a optimizar el consumo de agua tanto durante el corte como en las actividades diarias.