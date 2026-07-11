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Noruega vs Inglaterra EN VIVO HOY: pronóstico, hora y canal del partido por los 4tos de final del Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto de toda la previa del partido entre Noruega e Inglaterra por el pase a la semifinal de la Copa del Mundo.

Noruega e Inglaterra se enfrentarán HOY, 11 de julio, en Miami, en los cuartos de final del Mundial 2026.
Noruega e Inglaterra se enfrentarán HOY, 11 de julio, en Miami, en los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: TUDN MX
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Noruega vs Inglaterra EN VIVO protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten HOY sábado 11 de julio en Miami. Los noruegos llegan tras hacer historia al eliminar a Brasil y clasificar por primera vez entre los ocho mejores de una Copa del Mundo, mientras que los ingleses avanzaron luego de vencer 3-2 a México.

El encuentro también tendrá un atractivo duelo entre dos de los máximos goleadores del torneo: Erling Haaland, autor de siete tantos, y Harry Kane, quien acumula seis goles en el Mundial 2026 y 14 en toda su trayectoria mundialista.

PUEDES VER: Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

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¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026?

En territorio peruano, el duelo entre Noruega e Inglaterra se podrá seguir desde las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026?

El duelo entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra online gratis?

Si deseas ver Noruega e Inglaterra online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Noruega vs Inglaterra: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Noruega: Nylandia; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge, Ødegaard; Sørloth, Haaland, Nusa.
  • Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Noruega vs Inglaterra: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Inglaterra para este encuentro.

  • Betsson: gana Noruega (4,20), empate (3,70), gana Inglaterra (1,92)
  • Betano: gana Noruega (4,05), empate (3,75), gana Inglaterra (1,95)
  • Bet365: gana Noruega (4,00), empate (3,70), gana Inglaterra (1,90)
  • Caliente: gana Noruega (4,20), empate (3,70), gana Inglaterra (1,88)
  • Doradobet: gana Noruega (3,87), empate (3,65), gana Inglaterra (2,01).
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