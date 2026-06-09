Más de 27.000 pasaportes fueron emitidos sin cita en solo siete días: así funciona el trámite de la Superintendencia de Migraciones
Durante los primeros siete días, se tramitaron 27.375 pasaportes en diversas regiones del país. La alta demanda evidencia la aceptación de esta modalidad que permite a los ciudadanos gestionar el documento sin reservas previas.
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Más de 27.000 peruanos obtuvieron su pasaporte electrónico durante la primera semana de atención sin cita previa implementada por la Superintendencia Nacional de Migraciones. La medida, puesta en marcha a nivel nacional, busca agilizar el acceso a este documento de viaje y eliminar la dependencia de las citas virtuales para iniciar el trámite.
Según informó la entidad, entre los primeros siete días de funcionamiento del nuevo sistema se tramitaron 27.375 pasaportes electrónicos en distintas regiones del país. El resultado refleja la alta demanda existente y la rápida acogida de esta modalidad entre quienes necesitaban gestionar el documento.
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¿Cómo funciona el trámite del pasaporte sin cita previa?
La nueva modalidad permite que los usuarios acudan directamente a las oficinas de emisión de pasaportes de Migraciones sin necesidad de reservar una cita por internet. La atención se realiza de acuerdo con el orden de llegada y la capacidad operativa de cada sede.
Desde la institución señalaron que el objetivo es simplificar el procedimiento y facilitar que más personas accedan al servicio en menor tiempo. La atención está disponible en las oficinas habilitadas a nivel nacional, respetando los aforos establecidos en cada local.
El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, destacó que el nuevo esquema representa un cambio importante en la atención al ciudadano al permitir que el trámite se realice de manera más rápida y accesible.
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Requisitos para obtener el pasaporte electrónico en Perú
Para tramitar el pasaporte electrónico, los ciudadanos deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado. Además, es obligatorio acreditar el pago de S/120,90 correspondiente al derecho de expedición del documento.
El pago puede efectuarse directamente en las agencias de Migraciones mediante POS o la billetera digital Yape. También está habilitada la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación, con el código 01810.
Migraciones precisó que la eliminación de la cita previa no modifica los controles de seguridad del procedimiento. La emisión del pasaporte continúa incorporando procesos de identificación biométrica y verificación de identidad para garantizar la validez y confiabilidad del documento.