Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 11 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de julio?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio 07:15 ¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat? El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”. 07:15 Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 11 de julio? • Compra: S/3,388 • Venta: S/3,397 07:14 Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 11 de julio El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3925, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación