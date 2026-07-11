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Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 11 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de julio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

Precio del dólar hoy, sábado 11 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:15
11/7/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

07:15
11/7/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 11 de julio?

• Compra: S/3,388

• Venta: S/3,397

07:14
11/7/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 11 de julio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3925, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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