Negociación en marcha: Fuerza Popular prioriza el Senado y deja la Cámara de Diputados a Renovación Popular. | Composición/LR

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Fuerza Popular y Renovación Popular negociarían un acuerdo para repartirse las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados durante el primer año del nuevo Congreso, según pudo conocer este diario a partir de fuentes con conocimiento de las conversaciones.

El escenario ideal para el partido de Keiko Fujimori era obtener la presidencia de ambas cámaras. Sin embargo, fuentes allegadas a la dinámica parlamentaria señalaron que las negociaciones han dado un nuevo giro. Mientras Fuerza Popular conservaría la presidencia de la Cámara de Senadores, el partido de Rafael López Aliaga asumiría la conducción de la Cámara de Diputados.

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El acuerdo sería el siguiente: el partido naranja cedería la presidencia de la Cámara Baja a cambio del respaldo de la tienda celeste en la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Las candidaturas que se barajan para la Cámara de Senadores

Las mismas fuentes señalaron que los nombres que el fujimorismo evaluaba para presidir ambas cámaras eran los de Cecilia Chacón y Miguel Ángel Torres para presidir las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente. Sin embargo, la única candidatura que habría cobrado fuerza de cara a la instalación del nuevo Parlamento es la de Torres.

Torres cuenta con un argumento para aspirar a la presidencia de la Cámara Alta: fue el senador más votado del país, con más de 340.000 votos. Este diario intentó comunicarse con el próximo senador para consultarle sobre su interés en presidir esta cámara legislativa; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Quien le sigue en número de votos es José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo. Hasta el momento, se desconoce si el senador electo de Juntos por el Perú o algún integrante de los partidos de oposición buscará encabezar una lista para disputar la presidencia del Senado.

Del mismo modo, aún se desconocen los nombres de los senadores que acompañarían a Miguel Ángel Torres como candidatos a las vicepresidencias del Senado.

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La Cámara de Diputados también está en disputa

No obstante, desde Juntos por el Perú también se registran movimientos. Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que la bancada liderada por Roberto Sánchez propuso que el Partido del Buen Gobierno presente una lista alternativa para disputar la presidencia de la Cámara de Diputados.

Para exigir la versión del partido del sol sobre esta información, este diario se comunicó con miembros de la tienda nietista; sin embargo, hasta el cierre de esta nota ninguno respondió a las consultas.

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Por otro lado, como se adelantó líneas arriba, en Renovación Popular las negociaciones tendrían como objetivo asegurar la presidencia de la Cámara Baja. Dirigentes del partido de Rafael López Aliaga señalaron a este medio que su interés está centrado en la Cámara de Diputados y que el principal argumento para convencer a Fuerza Popular de desistir de esa candidatura fue que controlar ambas cámaras era percibido como "injusto" por congresistas ajenos a la bancada oficialista.

Este mismo argumento fue respaldado por el diputado electo Frank Krklec. En declaraciones a medios de comunicación evitó responder quién sería el candidato de Renovación Popular para presidir la Cámara Baja. No obstante, indicó que la figura que aparece como la opción más probable para integrar la Mesa Directiva de Diputados es Norma Yarrow.

Asimismo, fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que la lista de Renovación Popular incluiría representantes de Fuerza Popular y del Partido del Buen Gobierno. No obstante, esta información no pudo ser confirmada por las vocerías de ambas organizaciones al cierre de esta nota, pese a los intentos de este diario por obtener una versión oficial.

Renovación Popular va por comisiones clave dentro del Congreso

Frank Krklec reveló, además, que la tienda celeste se encuentra detrás de la presidencia de comisiones clave dentro del Congreso de la República.

"Hemos tenido una reunión de bancada donde hemos expresado interés por diferentes comisiones entre ellas Defensa, Vivienda, Justicia y DDHH y Educación", indicó el congresista electo.

El diputado electo adelantó a La República que impulsará la creación de una comisión investigadora durante los primeros meses del nuevo Congreso con el objetivo de evaluar el desarrollo de la primera vuelta electoral, luego de las denuncias por presuntas irregularidades formuladas por López Aliaga.

"A diferencia del 2021, en primera vuelta esta vez todos hemos sido testigos de la gran cantidad de irregularidades que había en el proceso electoral (…). Hay varios indicios, hechos objetivos que sí ameritarían en nuestra opinión la conformación de una comisión investigadora sobre estos casos", señaló el legislador.