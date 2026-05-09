Confirman que peruanos pueden obtener pasaporte sin previa cita solo por este único día: conoce las agencias y centros autorizados
La campaña se llevará a cabo en 26 agencias y centros de Lima, Callao y distintas regiones, con atención continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario
- Este misterioso hotel fue construido en la punta de un cerro en SJL: está ubicado a 1.100 m.s.n.m y se llega tras una caminata de 30 minutos
La Superintendencia Nacional de Migraciones realizará este sábado 9 de mayo la II Feria del Pasaporte a nivel nacional, una jornada extraordinaria que permitirá a miles de ciudadanos tramitar su pasaporte electrónico sin necesidad de reservar una cita previa. La atención se desarrollará en 26 agencias y centros habilitados en Lima, Callao y diversas regiones del país.
La entidad informó que más de 4.400 usuarios podrán acceder al documento de viaje el mismo día de su atención. Para esta campaña, Migraciones desplegará más de 300 trabajadores entre operadores, orientadores y personal de apoyo, quienes atenderán en horarios continuos desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
TE RECOMENDAMOS
¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA
PUEDES VER: Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario
Estas son las agencias y centros autorizados para tramitar el pasaporte sin cita
En Lima y Callao, los ciudadanos podrán acudir a los Centros MAC de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao y Ventanilla. También atenderá la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza.
En el interior del país participarán las agencias de Huánuco, Ucayali, Ica, Ayacucho, Cajamarca, Moquegua, Juliaca, Arequipa, Piura, Loreto, Cusco, Huancayo y Chimbote. Asimismo, estarán habilitadas las jefaturas zonales de Chiclayo, Tacna, Puno, Trujillo, Tarapoto, Tumbes y Puerto Maldonado para atender a los usuarios durante esta jornada especial.
Migraciones indicó que las atenciones se realizarán hasta agotar el stock disponible de pasaportes electrónicos en cada sede. La campaña busca facilitar el acceso al servicio y reducir los tiempos de espera de quienes necesitan viajar con urgencia.
PUEDES VER: En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas
Cómo obtener el pasaporte electrónico durante la feria nacional de Migraciones
Las personas interesadas deberán realizar previamente el pago de S/120,90 por derecho de trámite. El abono puede efectuarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma virtual Págalo.pe utilizando el código 01810 y registrando el número de DNI del solicitante.
Luego del pago, los usuarios deberán acercarse a cualquiera de las sedes autorizadas con el comprobante correspondiente y su Documento Nacional de Identidad vigente. La atención será directa y no requerirá intermediarios ni tramitadores.