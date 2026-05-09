HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Confirman que peruanos pueden obtener pasaporte sin previa cita solo por este único día: conoce las agencias y centros autorizados

La campaña se llevará a cabo en 26 agencias y centros de Lima, Callao y distintas regiones, con atención continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Superintendencia Nacional de Migraciones llevará a cabo la II Feria del Pasaporte el 9 de mayo, facilitando el trámite sin cita previa en 26 centros a nivel nacional.
La Superintendencia Nacional de Migraciones llevará a cabo la II Feria del Pasaporte el 9 de mayo, facilitando el trámite sin cita previa en 26 centros a nivel nacional. | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia Nacional de Migraciones realizará este sábado 9 de mayo la II Feria del Pasaporte a nivel nacional, una jornada extraordinaria que permitirá a miles de ciudadanos tramitar su pasaporte electrónico sin necesidad de reservar una cita previa. La atención se desarrollará en 26 agencias y centros habilitados en Lima, Callao y diversas regiones del país.

La entidad informó que más de 4.400 usuarios podrán acceder al documento de viaje el mismo día de su atención. Para esta campaña, Migraciones desplegará más de 300 trabajadores entre operadores, orientadores y personal de apoyo, quienes atenderán en horarios continuos desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

lr.pe

Estas son las agencias y centros autorizados para tramitar el pasaporte sin cita

En Lima y Callao, los ciudadanos podrán acudir a los Centros MAC de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao y Ventanilla. También atenderá la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza.

En el interior del país participarán las agencias de Huánuco, Ucayali, Ica, Ayacucho, Cajamarca, Moquegua, Juliaca, Arequipa, Piura, Loreto, Cusco, Huancayo y Chimbote. Asimismo, estarán habilitadas las jefaturas zonales de Chiclayo, Tacna, Puno, Trujillo, Tarapoto, Tumbes y Puerto Maldonado para atender a los usuarios durante esta jornada especial.

Migraciones indicó que las atenciones se realizarán hasta agotar el stock disponible de pasaportes electrónicos en cada sede. La campaña busca facilitar el acceso al servicio y reducir los tiempos de espera de quienes necesitan viajar con urgencia.

PUEDES VER: En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

lr.pe

Cómo obtener el pasaporte electrónico durante la feria nacional de Migraciones

Las personas interesadas deberán realizar previamente el pago de S/120,90 por derecho de trámite. El abono puede efectuarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma virtual Págalo.pe utilizando el código 01810 y registrando el número de DNI del solicitante.

Luego del pago, los usuarios deberán acercarse a cualquiera de las sedes autorizadas con el comprobante correspondiente y su Documento Nacional de Identidad vigente. La atención será directa y no requerirá intermediarios ni tramitadores.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China extendió permiso para que peruanos puedan ir sin necesidad de una visa: prórroga se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026

China extendió permiso para que peruanos puedan ir sin necesidad de una visa: prórroga se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026

LEER MÁS
Migraciones: Entrega de pasaporte aumenta en más del 40% en algunas regiones

Migraciones: Entrega de pasaporte aumenta en más del 40% en algunas regiones

LEER MÁS
Migraciones habilita 2.000 citas al día para tramitar pasaporte en Lima

Migraciones habilita 2.000 citas al día para tramitar pasaporte en Lima

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

LEER MÁS
Fiscalía solicita más de 5 años de prisión para mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

Fiscalía solicita más de 5 años de prisión para mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025