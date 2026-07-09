Muere Bonnie Tyler, icónica voz de 'Total Eclipse of the Heart', a los 75 años

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Conmoción en el mundo de la música tras confirmarse la muerte de Bonnie Tyler, la cantante galesa que alcanzó fama mundial con éxitos como 'Total Eclipse of the Heart' y 'Holding Out for a Hero'. La artista falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, según informó su familia mediante un comunicado.

Con una carrera de casi cinco décadas y una inconfundible voz ronca, Tyler se convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop y rock de las décadas de 1970 y 1980. Su legado incluye 18 álbumes de estudio y canciones que continúan vigentes varias décadas después de su lanzamiento.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

La familia y el equipo de Bonnie Tyler informaron que la cantante murió inesperadamente en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Sin embargo, no precisaron una causa médica específica y solicitaron privacidad para afrontar la pérdida.

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", señalaron en el comunicado.

La salud de la artista había generado preocupación durante los últimos meses. En mayo, fue trasladada de emergencia a un hospital de Faro, en la región portuguesa del Algarve, donde fue sometida a una cirugía intestinal. Posteriormente, los médicos le indujeron un coma para favorecer su recuperación.

Un mes después, su equipo informó que la intérprete había salido del coma, aunque permanecía en estado grave y continuaba recibiendo atención en la unidad de cuidados intensivos. Debido a su estado de salud, varias fechas de su gira de verano fueron canceladas o postergadas.

¿Quién fue Bonnie Tyler y por qué alcanzó fama mundial?

Bonnie Tyler, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, nació en Gales en 1951 y comenzó su carrera musical durante la década de 1970. Su primer gran reconocimiento internacional llegó con 'It's a Heartache', pero fue en 1983 cuando alcanzó la cima de su popularidad con 'Total Eclipse of the Heart'.

La canción llegó al primer lugar de las listas musicales de Reino Unido y Estados Unidos y, con el paso de las décadas, se consolidó como una de las baladas más reconocidas de la música pop. Otro de sus grandes éxitos fue 'Holding Out for a Hero', tema que ganó popularidad tras formar parte de la banda sonora de la película 'Footloose'.

Uno de los rasgos más característicos de Tyler fue su voz ronca. Este particular tono apareció después de una operación para retirar nódulos de sus cuerdas vocales en 1977 y terminó convirtiéndose en el sello que acompañó sus mayores éxitos.

A lo largo de su trayectoria, la cantante publicó 18 álbumes de estudio, recibió nominaciones a los premios Grammy y Brit Awards y continuó realizando presentaciones durante décadas. En 2013, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción 'Believe in Me'.