Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

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Un joven profesor de baile, identificado como Leonardo Zeus, denunció que la Municipalidad de La Molina le notificó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador que podría derivar en una multa de S/8.250 por dictar clases gratuitas de baile a adultos mayores en la vía pública. La comuna le dio un plazo inicial de cinco días para presentar sus descargos antes de proceder con la sanción, equivalente al 150% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Según el municipio, el proceso contra el ciudadano se inició luego de recibir quejas de vecinos por el ruido y la ocupación del espacio público que limitarían el tránsito peatonal. No obstante, el joven de 23 años, que también estudia Enfermería, sostiene que se trata de una medida desproporcionada y pidió apoyo para enfrentar este proceso. Aseguró que no cuenta con los recursos necesarios para pagar una eventual multa.

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Joven podría ser multado con S/8.250 por dictar clases de baile en la vía pública de La Molina

Zeus señaló que desde febrero de 2026 ofrece clases de manera voluntaria a adultos mayores en los exteriores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) del distrito. Empezó a hacerlo en su tiempo libre, luego de reconocer entre las participantes a una mujer que lo preparó para la Primera Comunión cuando era niño.

Su situación cambió luego de que fuera notificado de un procedimiento administrativo sancionador de la Municipalidad de La Molina, en el que se le advierte una posible multa de S/8.250 por realizar actividades que afecten la tranquilidad del vecindario. El subgerente de Fiscalización Administrativa del distrito, Jhorlan Nestares, confirmó que la medida se inició tras recibir los reportes de vecinos. “Se quejan por la bulla, porque no pueden transitar libremente por las veredas, porque realizan actividades en los estacionamientos (…) Se está realizando un inadecuado uso del espacio público”, afirmó a ATV Noticias.

Abogado del joven profesor cuestiona eventual multa de la Municipalidad de La Molina

Nestares también indicó que la notificación se emitió tras identificar, mediante mediciones con sonómetro, que las actividades realizadas por el ciudadano superaban los decibeles permitidos. Sin embargo, el abogado penalista Kevin Herrera, encargado de la defensa de Zeus y de la Asociación del Adulto Mayor de La Molina, aseguró que la notificación presentaría vicios de nulidad, ya que no fue emitida por un ingeniero que pudiera establecer si se superaron o no los límites permitidos.

Mientras el caso sigue su curso en la vía administrativa, el joven pidió el apoyo de la ciudadanía, ya que afirmó que no cuenta con los recursos para pagar una eventual multa. Según dijo, vive solo y él mismo paga sus estudios. Además, señaló que habría perdido oportunidades de trabajo en gimnasios y colegios tras la exposición de este caso.

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