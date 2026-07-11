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Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente en la avenida Morales Duárez que dejó herido al chofer. Está bajo investigación.

AeroDirecto accidente
AeroDirecto accidente | Difusión
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Una unidad del servicio AeroDirecto Sur se despistó la madrugada de este sábado 11 de julio en la avenida Morales Duárez, en el Callao, y terminó volcada en un desnivel al costado de la vía, lo que movilizó a personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y otras autoridades.

Hasta el lugar del accidente llegaron equipos de emergencia para atender la situación y realizar las primeras diligencias. La unidad quedó recostada fuera de la pista mientras se desarrollaban las labores de intervención.

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Conductor del Aerodirecto herido y llevado a la comisaría

La unidad no transportaba pasajeros, por lo que el único lesionado fue el chofer, quien sufrió heridas leves. Asimismo, las causas del despiste aún son materia de investigación.

El conductor fue trasladado a la comisaría del aeropuerto, donde se realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del despiste ocurrido alrededor de las 3:00 a.m. 

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AeroDirecto es el servicio de transporte público que conecta distintos puntos de Lima y Callao con el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

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