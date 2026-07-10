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Reniec dejará de atender trámites de DNI los fines de semana por falta de presupuesto

La entidad suspende los horarios ampliados que mantenía desde el año pasado por los procesos electorales de 2026 y pide a los ciudadanos migrar sus gestiones a la web oficial.

La oficinas del Reniec dejarán de atender los fines de semana. Foto: difusión
La oficinas del Reniec dejarán de atender los fines de semana. Foto: difusión | Difusión
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el cierre de sus agencias los sábados y domingos a nivel nacional. La medida responde a un déficit presupuestal que impide cubrir el pago de personal contratado y la compra de tarjetas de policarbonato, el insumo con el que se imprime el Documento Nacional de Identidad. Desde ahora, quienes necesiten tramitar o recoger su DNI solo podrán hacerlo de lunes a viernes, en el horario regular de atención.

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La jefa nacional de la institución, Carmen Velarde, explicó que Reniec no cuenta con los fondos suficientes para sostener este servicio adicional. La atención de fines de semana se había activado el año pasado como parte de la preparación para las Elecciones Generales, las Elecciones Municipales y las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados 2026, procesos que todavía siguen vigentes. Cubrir esas jornadas extra implicaba pagar horas adicionales al personal registral y garantizar el abastecimiento de material para la impresión de documentos, dos gastos que la entidad ya no puede asumir.

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Hasta hace poco, era común que la institución publique cada semana, en sus redes sociales y en su página oficial, la lista de sedes habilitadas para sábados y domingos. Esa estrategia buscaba acelerar la documentación de peruanos en distintas regiones del país, de cara a las elecciones. Con el recorte, esa dinámica se detiene por completo y las oficinas vuelven a un esquema de atención únicamente entre semana.

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Qué trámites sí se pueden hacer los fines de semana

Reniec aclaró que no todo se detiene. A través de su portal web, los ciudadanos pueden seguir gestionando algunos procesos sin necesidad de acudir a una agencia. Entre las opciones disponibles figuran:

  • Duplicado o renovación del DNI.
  • Rectificación de estado civil, de soltero a casado.
  • Actualización del PIN del DNI electrónico.
  • Emisión de copias certificadas de actas.

Estos servicios virtuales funcionan las 24 horas, todos los días de la semana, y no dependen del horario de las oficinas físicas. La entidad recomienda revisar los requisitos de cada trámite antes de iniciarlo, ya que algunos piden documentación previa o el pago de una tasa.

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