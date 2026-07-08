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Un operativo ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ate, permitió la liberación de más de 13.500 metros cuadrados en la avenida Prolongación Javier Prado, que eran ocupados de manera irregular por negocios informales y residuos sólidos.

Según la comuna capitalina, la intervención se desarrolló de forma pacífica, tras notificar a los ocupantes el 15 de junio. Asimismo, precisó que la acción forma parte del plan de recuperación de vías metropolitanas, amparado en la Ordenanza n.° 2666, que faculta a la comuna a recuperar de inmediato los espacios públicos ocupados de forma indebida.

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Liberación de vías permitirá ejecutar obra para conectar las avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la recuperación de este espacio público permitirá ejecutar el proyecto de mejoramiento y ampliación de la avenida Prolongación Javier Prado, en el tramo comprendido entre las avenidas Metropolitana (Ate) y Ramiro Prialé (San Juan de Lurigancho). Esta obra está a cargo del municipio de Ate, luego de que la entidad capitalina cediera las facultades correspondientes.

Según la MML, la intervención contribuirá a optimizar la conectividad y la circulación vehicular en Lima Este, con beneficio para miles de vecinos y conductores que transitan a diario por este importante eje vial. La gerente de Fiscalización y Control de la comuna limeña, Mariella Falla, adelantó que continuarán con nuevas acciones para recuperar espacios públicos en otros puntos de la capital.

Comerciantes de Ate piden ser reubicados tras ser retirados de la zona por el proyecto vial

Al menos 140 comerciantes del mercado Nuevo Amanecer, también conocido como Javier Prado, ubicado en Ate, pidieron al alcalde del distrito, Franco Vidal, ser reubicados tras ser retirados de la zona donde se ejecutará el proyecto vial, al no contar con autorización para realizar actividades comerciales. Según señalaron a RPP Noticias, llevaban 15 años en el lugar y pagaban entre S/90 y S/120 por el alquiler de puestos dentro del centro de comercio.

Respecto a este punto, Vidal se manifestó en sus redes personales y expresó su solidaridad con los afectados, pero pidió que comprendan que se trataba de un espacio público y que su recuperación contribuirá a mejorar el transporte en el distrito. 'Espero que puedan encontrar un lugar donde puedan vender mediante un pago de alquiler', señaló a través de una publicación.

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