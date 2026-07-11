Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la Copa Caliente de la Liga 2026
Los celestes buscan avanzar a cuartos de final tras una fase previa perfecta, mientras que el equipo tacneño espera dar la sorpresa al eliminar a uno de los favoritos del torneo.
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Sporting Cristal recibirá a Bentín Tacna Heroica este sábado 11 de julio por los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los celestes buscarán aprovechar su condición de local en el estadio Alberto Gallardo para avanzar a los cuartos de final, mientras que el conjunto tacneño intentará dar la sorpresa y eliminar a uno de los favoritos del certamen.
El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega con gran confianza tras completar una fase previa perfecta, consolidándose como uno de los principales candidatos al título. En tanto, Bentín Tacna Heroica, representante de la Liga 2, buscará seguir haciendo historia en un torneo que reúne a clubes de la máxima categoría y de la Segunda División.
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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica?
El partido entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica se disputará este sábado 11 de julio desde las 3.30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo.
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¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO?
El encuentro por los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026 será transmitido EN VIVO y GRATIS a través del canal oficial de Bicolor+ en YouTube, plataforma de la Federación Peruana de Fútbol. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso desde cualquier dispositivo con acceso a internet.