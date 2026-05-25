Migraciones aclara que atención para sacar pasaporte sin cita aún no inicia: fecha será anunciada esta semana

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el nuevo sistema de atención sin cita previa para el pasaporte electrónico no ha comenzado su funcionamiento en el país. | Foto: composición LR

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el nuevo sistema de atención sin cita previa para el pasaporte electrónico no ha comenzado su funcionamiento en el país. | Foto: composición LR

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La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el nuevo sistema de atención sin cita previa para la emisión del pasaporte electrónico todavía no ha comenzado a funcionar en el país. A través de un comunicado oficial difundido este 25 de mayo, la entidad precisó que la fecha de implementación será anunciada durante la presente semana mediante sus canales institucionales.

La aclaración surge luego de la expectativa generada entre ciudadanos que esperaban acudir directamente a las sedes para tramitar el documento sin necesidad de reservar una cita. Migraciones señaló que actualmente continúa realizando ajustes finales al sistema y a los procesos de atención para garantizar un servicio ordenado y eficiente a nivel nacional.

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Migraciones anuncia ajustes antes del inicio del sistema sin cita previa

En el comunicado, la institución indicó que el proceso de adecuación busca asegurar que la atención para emitir pasaportes electrónicos se realice de manera adecuada y sin inconvenientes para los usuarios. Por ello, remarcó que todavía no se encuentra habilitada la modalidad de atención sin cita previa en ninguna sede del país.

Asimismo, la entidad adelantó que en los próximos días se dará a conocer oficialmente la fecha de inicio de este nuevo mecanismo, el cual estará disponible en todas las oficinas de Migraciones a nivel nacional. La medida busca facilitar el acceso al trámite del pasaporte electrónico y reducir la congestión generada por la alta demanda de citas.

Ciudadanos deberán informarse solo por canales oficiales

Migraciones también exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante sus plataformas oficiales para evitar confusiones o la difusión de información falsa sobre el inicio del servicio. En las últimas semanas, el anuncio de una posible atención sin cita generó dudas entre usuarios que acudieron a distintas sedes esperando acceder al trámite.

La entidad recordó que cualquier actualización sobre el funcionamiento del sistema, requisitos o fechas de implementación será comunicada oficialmente a través de sus redes sociales y medios institucionales. Mientras tanto, el trámite del pasaporte electrónico continúa realizándose bajo el sistema regular de citas vigente.