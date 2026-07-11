¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver los últimos partidos de 4tos de final del torneo.
- España vs Bélgica EN VIVO - partido por los 4tos de final del Mundial 2026: Thibaut Courtois se retira lesionado
- España vs. Bélgica: el vínculo histórico de casi 200 años en que compartieron rey y ejército, más allá del Mundial 2026
¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY sábado 11 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El tercer día de competencia de los cuartos de final tendrá como principal atractivo los duelos entre Noruega e Inglaterra y Argentina vs Suiza.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Noruega vs Inglaterra
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Argentina vs Suiza
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: América / DSports / Paramount+
- Estadio: Arrowhead Stadium