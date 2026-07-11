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Javier Milei anuncia que el 28 de julio llegará a Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que también viajará a Colombia para participar en la ceremonia de asunción de Abelardo De La Espriella.

Javier Milei viajará a Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori.
Javier Milei viajará a Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori. | Composición/LR
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"El 28 de julio voy a estar en Perú en la asunción de Keiko Fujimori", anunció Javier Milei, presidente de Argentina, al detallar su próxima agenda de viajes por América Latina.

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Milei ha calificado su recorrido por diferentes países como una necesidad para el crecimiento económico de Argentina. Según explicó el mandatario, su objetivo principal es "triplicar el tamaño del comercio" actual, una meta que, asegura, requiere acuerdos directos con otros líderes de la región.

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El recorrido del presidente comenzará el 25 de julio en Brasil, donde tiene programado visitar São Paulo para apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y realizar una escala en Brasilia para saludar al expresidente Jair Bolsonaro.

Posteriormente, Milei tiene previsto participar el día 26 en La Rural —feria agroindustrial argentina— para luego dirigirse a territorio peruano.

El presidente también confirmó que su agenda incluye una parada en Colombia para asistir a la asunción de Abelardo De La Espriella, además de un encuentro en Ecuador con el presidente Daniel Noboa.

Milei defendió sus viajes y argumentó que generan mejoras en la economía de su país. "Funcionan bastante bien mis viajes porque hemos conseguido 150.000 millones de dólares de inversiones en el RIGI", señaló.

Para el mandatario, estas reuniones sirven como una "inyección de crecimiento económico" para Argentina, ya que permiten firmar acuerdos comerciales directos y buscar nuevos mercados.

Javier Milei saludó victoria de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con la mandataria el pasado 2 de julio para felicitarla por haber ganado la contienda electoral.

A través de sus redes sociales, Milei afirmó que Argentina y Perú retoman el camino de la libertad y destacó que ambos gobiernos coinciden en “la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", aseguró el jefe de Estado argentino.

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