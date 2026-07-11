Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica, tras histórica campaña en el Mundial 2026

El volante jugó ante México en el partido inaugural del Mundial 2026. Foto: AFP

El volante jugó ante México en el partido inaugural del Mundial 2026. Foto: AFP

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El futbolista Jayden Adams falleció a los 25 años luego de formar parte de la histórica campaña de Sudáfrica en el Mundial 2026. El jugador fue clave para que los ‘Bafana Bafana’ alcanzaran por primera vez la fase de eliminación directa.

El mediocampista estuvo presente el partido inaugural del torneo frente a la selección mexicana en el Estadio Azteca. Asimismo, sumó minutos ante Corea del Sur y República Checa.

Jayden Adams jugó todos los partidos de Sudáfrica en fase de grupos del Mundial 2026. Foto: AFP

Muere Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026

Brendine Johnson, mentora de Jayden Adams, confirmó la muerte del volante tras su participación en el Mundial y pidió privacidad para la familia.

“Esta pérdida ha conmocionado a todos. Volver del Mundial y recibir una noticia así… Hablé con él el jueves. Estaba muy ilusionado por regresar, feliz de poder volver del Mundial, consciente de lo que le esperaba. Estaba preparado”, manifestó para el medio Soccer Laduma.

“Así que en este momento, ni siquiera tengo palabras para decir, pero pedimos que se respete la privacidad de la familia. Sí, puedo decirles que falleció. Nadie esperaba esto”, concluyó.

Por su parte, la Unión de Fútbolistas Sudafricanos (SAFPU) lamentó el fallecimiento del jugador del Mamelodi Sundowns FC.

“La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica”, se lee en el comunicado del sindicato.

¿De qué murió Jayden Adams?

De acuerdo con el medio Sunday World, el cuerpo de Jayden Adams fue hallado sin vida en su casa de Stellenbosch (Sudáfrica). Las autoridades se encuentran investigando las causas del deceso que conmovió al mundo del deporte.

Hace algunas semanas el futbolista se encontraba de luto tras el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, en la previa del partido con República Checa.