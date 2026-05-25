Pasaportes por orden de llegada: estos son los más de 60 países que puedes visitar solo con este documento en 2026

Los ciudadanos peruanos pueden viajar sin visa a diversos países en América, Europa, Asia, Medio Oriente y África, según informa el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Foto: Andina

Los ciudadanos peruanos pueden viajar sin visa a diversos países en América, Europa, Asia, Medio Oriente y África, según informa el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Foto: Andina

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Los ciudadanos peruanos pueden ingresar a decenas de países sin necesidad de tramitar una visa previa, siempre que cuenten con un pasaporte ordinario vigente y cumplan con las condiciones migratorias exigidas por cada destino. La información fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que detalla los países que actualmente permiten el ingreso sin visa, con visa al arribo o mediante autorizaciones electrónicas simplificadas.

Entre los destinos disponibles figuran países de América, Europa, Asia, Medio Oriente y África. En algunos casos se exige documentación adicional, como certificados de vacunación, seguros de viaje o autorizaciones electrónicas. Además, varias naciones establecen límites de permanencia que van desde 30 hasta 180 días.

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Países de América y Europa que no exigen visa a peruanos en 2026

En Sudamérica, los peruanos pueden viajar sin visa a:

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Guyana

Paraguay

Surinam

Uruguay

En Centroamérica y el Caribe también permiten el ingreso sin visa:

Barbados

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Granada

Haití

Honduras

Jamaica

Panamá

República Dominicana

San Vicente y las Granadinas

Trinidad y Tobago

Aruba

Bonaire

Saba

San Eustaquio

Además, algunos países permiten visa al arribo:

Bahamas

Santa Lucía

En Europa, los peruanos pueden ingresar sin visa a países como:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

España

Francia

Finlandia

Grecia

Hungría

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumania

Suecia

Noruega

Suiza

Liechtenstein

Islandia

Reino Unido

Rusia

Albania

Georgia

Bosnia y Herzegovina

Montenegro

Macedonia del Norte

Moldavia

Turquía

Ucrania

San Marino

Asia, Medio Oriente y África: países que permiten ingreso con pasaporte peruano

En Asia y Medio Oriente, los peruanos pueden viajar sin visa a:

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Hong Kong

Filipinas

Israel

Malasia

Mongolia

Qatar

Singapur

Tailandia

China

Japón

Brunéi

Bangladesh

Maldivas

En algunos destinos se entrega visa al arribo:

Nepal

Omán

Líbano

El caso de Japón cambió desde julio de 2025, cuando empezó a aplicarse la exención de visa para ciudadanos peruanos con pasaporte electrónico ordinario vigente y estancias cortas de hasta 90 días.

Por otro lado, en África se permite el ingreso sin visa a:

Botsuana

Marruecos

Sudáfrica

Las autoridades peruanas recomiendan revisar los requisitos específicos de cada país antes de viajar, debido a que algunos destinos solicitan vacunas obligatorias, reservas de hotel, boletos de retorno o autorizaciones electrónicas de ingreso.