Pasaportes por orden de llegada: estos son los más de 60 países que puedes visitar solo con este documento en 2026
Algunos países exigen documentación adicional al pasaporte, como seguros de viaje, y establecen límites de permanencia que oscilan entre 30 y 180 días.
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Los ciudadanos peruanos pueden ingresar a decenas de países sin necesidad de tramitar una visa previa, siempre que cuenten con un pasaporte ordinario vigente y cumplan con las condiciones migratorias exigidas por cada destino. La información fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que detalla los países que actualmente permiten el ingreso sin visa, con visa al arribo o mediante autorizaciones electrónicas simplificadas.
Entre los destinos disponibles figuran países de América, Europa, Asia, Medio Oriente y África. En algunos casos se exige documentación adicional, como certificados de vacunación, seguros de viaje o autorizaciones electrónicas. Además, varias naciones establecen límites de permanencia que van desde 30 hasta 180 días.
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Países de América y Europa que no exigen visa a peruanos en 2026
En Sudamérica, los peruanos pueden viajar sin visa a:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Chile
- Ecuador
- Guyana
- Paraguay
- Surinam
- Uruguay
En Centroamérica y el Caribe también permiten el ingreso sin visa:
- Barbados
- Belice
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Granada
- Haití
- Honduras
- Jamaica
- Panamá
- República Dominicana
- San Vicente y las Granadinas
- Trinidad y Tobago
- Aruba
- Bonaire
- Saba
- San Eustaquio
Además, algunos países permiten visa al arribo:
- Bahamas
- Santa Lucía
En Europa, los peruanos pueden ingresar sin visa a países como:
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Chipre
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Estonia
- España
- Francia
- Finlandia
- Grecia
- Hungría
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Rumania
- Suecia
- Noruega
- Suiza
- Liechtenstein
- Islandia
- Reino Unido
- Rusia
- Albania
- Georgia
- Bosnia y Herzegovina
- Montenegro
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Turquía
- Ucrania
- San Marino
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Asia, Medio Oriente y África: países que permiten ingreso con pasaporte peruano
En Asia y Medio Oriente, los peruanos pueden viajar sin visa a:
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Hong Kong
- Filipinas
- Israel
- Malasia
- Mongolia
- Qatar
- Singapur
- Tailandia
- China
- Japón
- Brunéi
- Bangladesh
- Maldivas
En algunos destinos se entrega visa al arribo:
- Nepal
- Omán
- Líbano
El caso de Japón cambió desde julio de 2025, cuando empezó a aplicarse la exención de visa para ciudadanos peruanos con pasaporte electrónico ordinario vigente y estancias cortas de hasta 90 días.
Por otro lado, en África se permite el ingreso sin visa a:
- Botsuana
- Marruecos
- Sudáfrica
Las autoridades peruanas recomiendan revisar los requisitos específicos de cada país antes de viajar, debido a que algunos destinos solicitan vacunas obligatorias, reservas de hotel, boletos de retorno o autorizaciones electrónicas de ingreso.