HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo y Ernesto Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Amplían extradición del 'Monstruo' para ser juzgado por homicidio, extorsión y organización criminal

La medida permitirá que Erick Moreno responda ante la justicia peruana por nuevos delitos atribuidos a la presunta organización criminal Los Injertos del Cono Norte, cometidos entre 2024 y 2025.

La Fiscalía Especializada de Lima Noroeste amplía la extradición de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', por organización criminal, homicidio y extorsión. La decisión permitirá procesarlo en Perú por múltiples delitos.
La Fiscalía Especializada de Lima Noroeste amplía la extradición de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', por organización criminal, homicidio y extorsión. La decisión permitirá procesarlo en Perú por múltiples delitos. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) consiguió que se amplíe la extradición de Erick Moreno, conocido con el alias de Monstruo, para que sea procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y extorsión.

La decisión fue obtenida por el despacho del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y permitirá que el investigado afronte procesos por hechos ocurridos en los distritos de Ancón, Independencia y Puente Piedra.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

lr.pe

Fiscalía: los delitos de 'El Monstruo'

Según informó el Ministerio Público, Moreno es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. Entre los casos que serán incorporados al proceso figura el atentado contra un conductor de transporte informal en Ancón, ocurrido en 2024.

Asimismo, la Fiscalía lo vincula con el cobro de cupos semanales de S/40 a choferes y con la presunta extorsión a particulares y a una empresa de transporte en 2025. En este último caso, habría exigido el pago de S/60.000 a cambio de no atentar contra la flota de vehículos de la empresa.

La ampliación de la extradición también comprende la investigación por el asesinato de otro conductor registrado a inicios de 2025.

PUEDES VER: INEI: 61,8% de peruanos se identifica como mestizo, según los Censos Nacionales 2025

lr.pe

Tratado de extradición

El Ministerio Público indicó que la medida fue posible gracias a los elementos de convicción reunidos durante la investigación, que vinculan a Erick Moreno con estos hechos, así como a la aplicación del tratado de extradición vigente entre Perú y Paraguay.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Poder Judicial condena a 35 años de prisión contra alias 'El Monstruo' por secuestro extorsivo: pagará S/91.400 como reparación civil

Poder Judicial condena a 35 años de prisión contra alias 'El Monstruo' por secuestro extorsivo: pagará S/91.400 como reparación civil

LEER MÁS
Alias 'El Monstruo' reaparece y confiesa secuestros contra empresarios Erick Trujillo y César Corrales en 2020: "Soy quien planificó"

Alias 'El Monstruo' reaparece y confiesa secuestros contra empresarios Erick Trujillo y César Corrales en 2020: "Soy quien planificó"

LEER MÁS
Detenido en balacera del Mercado de Frutas confiesa haber sido el sicario de 'El Monstruo'

Detenido en balacera del Mercado de Frutas confiesa haber sido el sicario de 'El Monstruo'

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

LEER MÁS
Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

LEER MÁS
Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

LEER MÁS
INEI: 61,8% de peruanos se identifica como mestizo, según los Censos Nacionales 2025

INEI: 61,8% de peruanos se identifica como mestizo, según los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS
Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025