Amplían extradición del 'Monstruo' para ser juzgado por homicidio, extorsión y organización criminal

La Fiscalía Especializada de Lima Noroeste amplía la extradición de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', por organización criminal, homicidio y extorsión. La decisión permitirá procesarlo en Perú por múltiples delitos. | Composición LR

La Fiscalía Especializada de Lima Noroeste amplía la extradición de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', por organización criminal, homicidio y extorsión. La decisión permitirá procesarlo en Perú por múltiples delitos. | Composición LR

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La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) consiguió que se amplíe la extradición de Erick Moreno, conocido con el alias de Monstruo, para que sea procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y extorsión.

La decisión fue obtenida por el despacho del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y permitirá que el investigado afronte procesos por hechos ocurridos en los distritos de Ancón, Independencia y Puente Piedra.

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Fiscalía: los delitos de 'El Monstruo'

Según informó el Ministerio Público, Moreno es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. Entre los casos que serán incorporados al proceso figura el atentado contra un conductor de transporte informal en Ancón, ocurrido en 2024.

Asimismo, la Fiscalía lo vincula con el cobro de cupos semanales de S/40 a choferes y con la presunta extorsión a particulares y a una empresa de transporte en 2025. En este último caso, habría exigido el pago de S/60.000 a cambio de no atentar contra la flota de vehículos de la empresa.

La ampliación de la extradición también comprende la investigación por el asesinato de otro conductor registrado a inicios de 2025.

Tratado de extradición

El Ministerio Público indicó que la medida fue posible gracias a los elementos de convicción reunidos durante la investigación, que vinculan a Erick Moreno con estos hechos, así como a la aplicación del tratado de extradición vigente entre Perú y Paraguay.