McGregor vs Holloway 2 EN VIVO HOY: pronóstico, hora y dónde ver en Perú la cartelera de la UFC 329

La revancha entre McGregor vs Holloway 2 tendrá lugar en Las Vegas. Foto: ESPN

La revancha entre McGregor vs Holloway 2 tendrá lugar en Las Vegas. Foto: ESPN

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¿Dónde ver McGregor vs Holloway 2 EN VIVO HOY? | El UFC 329 se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, alrededor de las 8.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Paramount+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Después de cinco años sin pisar el octágono, Notorious volverá a la acción en la esperada revancha frente al estadounidense Max Holloway. La cartelera estelar contará con peleadores de la talla de Paddy Pimblett, Brandon Royval y Benoit Saint Denis.

¿A qué hora ver UFC 329, McGregor vs Holloway 2?

En Perú, las peleas preliminares del UFC 329 comenzarán a las 5.00 p. m. y la cartelera estelar iniciará a las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 4.00 p. m. (preliminares), 7.00 p. m. (estelares)

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m. (preliminares), 8.00 p. m. (estelares)

Estados Unidos (Miami): 6.00 p. m. (preliminares), 9.00 p. m. (estelares)

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m. (preliminares), 9.00 p. m. (estelares)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m. (preliminares), 10.00 p. m. (estelares)

España: 12.00 a. m. (preliminares), 3.00 a. m. (estelares).

¿Dónde ver McGregor vs Holloway 2 por UFC 329?

En Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión del UFC 329 se podrá ver a través de la plataforma de streaming Paramount+.

Cartelera oficial UFC 329: McGregor vs Holloway 2

Estelares

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 - peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis - peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista - peso gallo

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh - peso mosca

King Green vs. Terrance McKinney - peso ligero

Preliminares

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - peso semipesado

Gable Steveson vs. Elisha Ellison - peso pesado

Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez - peso gallo

Luke Riley vs. Kai Kamaka - peso pluma

Primeras preliminares

Tracey Cortez vs. Wang Cong - peso mosca femenino

Damian Pinas vs. César Almeida - peso medio

Farid Basharat vs. John Garza - peso gallo

Ryan Gandra vs. Zachary Reese - peso medio

Cody Durden vs. Alessandro Costa - peso mosca

Pronóstico de McGregor vs Holloway 2

Las apuestas para esta pelea le dan un ligero margen de favoritismo a Max Holloway. Notorious parte en desventaja debido a su largo periodo de inactividad.