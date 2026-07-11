HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo y Ernesto Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

McGregor vs Holloway 2 EN VIVO HOY: pronóstico, hora y dónde ver en Perú la cartelera de la UFC 329

Sigue el regreso de Conor McGregor vs Max Holloway 2 en la cartelera estelar de la UFC 329. Revisa los pronósticos, horarios y dónde ver el histórico combate.

La revancha entre McGregor vs Holloway 2 tendrá lugar en Las Vegas. Foto: ESPN
La revancha entre McGregor vs Holloway 2 tendrá lugar en Las Vegas. Foto: ESPN
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Dónde ver McGregor vs Holloway 2 EN VIVO HOY? | El UFC 329 se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, alrededor de las 8.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Paramount+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Después de cinco años sin pisar el octágono, Notorious volverá a la acción en la esperada revancha frente al estadounidense Max Holloway. La cartelera estelar contará con peleadores de la talla de Paddy Pimblett, Brandon Royval y Benoit Saint Denis.

PUEDES VER: Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

lr.pe

¿A qué hora ver UFC 329, McGregor vs Holloway 2?

En Perú, las peleas preliminares del UFC 329 comenzarán a las 5.00 p. m. y la cartelera estelar iniciará a las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

  • México: 4.00 p. m. (preliminares), 7.00 p. m. (estelares)
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m. (preliminares), 8.00 p. m. (estelares)
  • Estados Unidos (Miami): 6.00 p. m. (preliminares), 9.00 p. m. (estelares)
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m. (preliminares), 9.00 p. m. (estelares)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m. (preliminares), 10.00 p. m. (estelares)
  • España: 12.00 a. m. (preliminares), 3.00 a. m. (estelares).

¿Dónde ver McGregor vs Holloway 2 por UFC 329?

En Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión del UFC 329 se podrá ver a través de la plataforma de streaming Paramount+.

Cartelera oficial UFC 329: McGregor vs Holloway 2

Estelares

  • Conor McGregor vs. Max Holloway 2 - peso wélter
  • Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis - peso ligero
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista - peso gallo
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh - peso mosca
  • King Green vs. Terrance McKinney - peso ligero

Preliminares

  • Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - peso semipesado
  • Gable Steveson vs. Elisha Ellison - peso pesado
  • Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez - peso gallo
  • Luke Riley vs. Kai Kamaka - peso pluma

Primeras preliminares

  • Tracey Cortez vs. Wang Cong - peso mosca femenino
  • Damian Pinas vs. César Almeida - peso medio
  • Farid Basharat vs. John Garza - peso gallo
  • Ryan Gandra vs. Zachary Reese - peso medio
  • Cody Durden vs. Alessandro Costa - peso mosca

PUEDES VER: La inesperada confesión de Haaland en la previa del Noruega vs Inglaterra por el mundial: "Es un partido especial, nací allí"

lr.pe

Pronóstico de McGregor vs Holloway 2

Las apuestas para esta pelea le dan un ligero margen de favoritismo a Max Holloway. Notorious parte en desventaja debido a su largo periodo de inactividad.

  • Betsson: gana McGregor (2,90), gana Holloway (1,43)
  • Bet365: gana McGregor (2,75), gana Holloway (1,45)
  • Betano: gana McGregor (2,75), gana Holloway (1,48)
  • 1XBet: gana McGregor (2,60), gana Holloway (1,48)
  • Caliente: gana McGregor (2,75), gana Holloway (1,42)
  • Doradobet: gana McGregor (2,66), gana Holloway (1,46).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gastón Bolaños no podrá pelear contra Jeong Yeong Lee por la UFC 326: rival del peruano no llegó al peso requerido

Gastón Bolaños no podrá pelear contra Jeong Yeong Lee por la UFC 326: rival del peruano no llegó al peso requerido

LEER MÁS
Kevin Borjas, 'Chito' Vera y Brandon Moreno perdieron por la cartelera estelar de UFC Fight Night México

Kevin Borjas, 'Chito' Vera y Brandon Moreno perdieron por la cartelera estelar de UFC Fight Night México

LEER MÁS
Ronda Rousey anuncia su regreso a las MMA ante Gina Carano en una histórica pelea en Netlix: revelan fecha del combate

Ronda Rousey anuncia su regreso a las MMA ante Gina Carano en una histórica pelea en Netlix: revelan fecha del combate

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Lamine Yamal lanza picante advertencia a Francia antes de la semifinal: "Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros"

Lamine Yamal lanza picante advertencia a Francia antes de la semifinal: "Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros"

LEER MÁS
Francia - España: día, hora y canal de TV para ver la primera semifinal del Mundial 2026

Francia - España: día, hora y canal de TV para ver la primera semifinal del Mundial 2026

LEER MÁS
Jugador de Colombia denuncia amenazas tras eliminación del Mundial 2026: "Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo"

Jugador de Colombia denuncia amenazas tras eliminación del Mundial 2026: "Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo"

LEER MÁS
Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

LEER MÁS
España firma su clasificación a semifinales con un agónico gol: derrotó 2-1 a Bélgica por el Mundial 2026

España firma su clasificación a semifinales con un agónico gol: derrotó 2-1 a Bélgica por el Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025