McGregor vs Holloway 2 EN VIVO HOY: pronóstico, hora y dónde ver en Perú la cartelera de la UFC 329
Sigue el regreso de Conor McGregor vs Max Holloway 2 en la cartelera estelar de la UFC 329. Revisa los pronósticos, horarios y dónde ver el histórico combate.
- Gastón Bolaños no podrá pelear contra Jeong Yeong Lee por la UFC 326: rival del peruano no llegó al peso requerido
- Kevin Borjas, 'Chito' Vera y Brandon Moreno perdieron por la cartelera estelar de UFC Fight Night México
¿Dónde ver McGregor vs Holloway 2 EN VIVO HOY? | El UFC 329 se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, alrededor de las 8.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Paramount+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Después de cinco años sin pisar el octágono, Notorious volverá a la acción en la esperada revancha frente al estadounidense Max Holloway. La cartelera estelar contará con peleadores de la talla de Paddy Pimblett, Brandon Royval y Benoit Saint Denis.
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¿A qué hora ver UFC 329, McGregor vs Holloway 2?
En Perú, las peleas preliminares del UFC 329 comenzarán a las 5.00 p. m. y la cartelera estelar iniciará a las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:
- México: 4.00 p. m. (preliminares), 7.00 p. m. (estelares)
- Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m. (preliminares), 8.00 p. m. (estelares)
- Estados Unidos (Miami): 6.00 p. m. (preliminares), 9.00 p. m. (estelares)
- Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m. (preliminares), 9.00 p. m. (estelares)
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m. (preliminares), 10.00 p. m. (estelares)
- España: 12.00 a. m. (preliminares), 3.00 a. m. (estelares).
¿Dónde ver McGregor vs Holloway 2 por UFC 329?
En Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión del UFC 329 se podrá ver a través de la plataforma de streaming Paramount+.
Cartelera oficial UFC 329: McGregor vs Holloway 2
Estelares
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 - peso wélter
- Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis - peso ligero
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista - peso gallo
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh - peso mosca
- King Green vs. Terrance McKinney - peso ligero
Preliminares
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - peso semipesado
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison - peso pesado
- Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez - peso gallo
- Luke Riley vs. Kai Kamaka - peso pluma
Primeras preliminares
- Tracey Cortez vs. Wang Cong - peso mosca femenino
- Damian Pinas vs. César Almeida - peso medio
- Farid Basharat vs. John Garza - peso gallo
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese - peso medio
- Cody Durden vs. Alessandro Costa - peso mosca
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Pronóstico de McGregor vs Holloway 2
Las apuestas para esta pelea le dan un ligero margen de favoritismo a Max Holloway. Notorious parte en desventaja debido a su largo periodo de inactividad.
- Betsson: gana McGregor (2,90), gana Holloway (1,43)
- Bet365: gana McGregor (2,75), gana Holloway (1,45)
- Betano: gana McGregor (2,75), gana Holloway (1,48)
- 1XBet: gana McGregor (2,60), gana Holloway (1,48)
- Caliente: gana McGregor (2,75), gana Holloway (1,42)
- Doradobet: gana McGregor (2,66), gana Holloway (1,46).