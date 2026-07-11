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No olvidó sus raíces. Miguel Ángel García Cisneros, un joven peruano que nació en Ayacucho y estudió becado en Argentina una especialización de su carrera de Ingeniería Agroindustrial, regresó a su comunidad para inaugurar el Centro Agroexperimental Chumbes. Se trata de un espacio donde busca impulsar la investigación y creación de productos saludables a partir de cultivos andinos.

El ganador de la Beca 18 y Beca Generación del Bicentenario del Ministerio de Educación, expresó su felicidad por retornar a su tierra y hacer realidad el proyecto que siempre tuvo en mente para posicionar a su localidad como un referente de innovación agroalimentaria. “Me llena de satisfacción dar los primeros pasos para generar industria en la comunidad donde nací. Para mí, eso es un sueño cumplido. Los agricultores o estudiantes que deseen crear productos serán capacitados en este centro”, afirmó a la Agencia Andina.

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Una historia de inspiración: desde Argentina volvió para impulsar la investigación y producción de alimentos saludables con cultivos andinos

Miguel García nació en el centro poblado de Chumbes, ubicado en el distrito ayacuchano de Ocros. Debido a su talento y esfuerzo académico, obtuvo la Beca 18 y estudió Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Su formación no terminó ahí, ya que, años después, ganó la Beca Bicentenario para cursar una maestría en Bromatología y Tecnologías de la Industrialización de Alimentos en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.

Durante su paso por ese país, el joven fue reconocido por desarrollar un envase biodegradable con la pituca, un tubérculo originario del Vraem. Sin embargo, aún mantenía un sueño mayor: crear un centro agroexperimental en la tierra que lo vio nacer. Tras culminar sus estudios, regresó al Perú y emprendió el camino para hacer realidad su proyecto —y cumplir, a su vez, con su compromiso de Servicio al Perú—, logrando así inaugurar dicho espacio en su natal Chumbes a inicios de julio.

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Durante la inauguración de su emprendimiento, García presentó sus principales productos, como un pan fortalecido con harina de pituca que ofrece más proteínas, envases biodegradables que conservan los alimentos durante más días, así como jabones y aceites de palta, helados artesanales, mermeladas, entre otros. Estos son elaborados con recursos nativos poco conocidos, como la pituca, el trigo chumbino, la palta y frutas locales.

En la jornada participaron Felipe Tupia, presidente de la comunidad de Chumbes; el docente Eusebio de la Cruz, en representación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; así como la comunidad chumbina y su alcalde, Manuel Antezana, quien destacó que este centro generará más oportunidades económicas con la creación de productos locales que más adelante podrán ser exportados.

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