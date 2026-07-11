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Patricia Juárez y Cecilia Chacón serán voceras de Fuerza Popular en el Senado y Diputados

El diputado Arturo Alegría y el senador electo Víctor Flores asumirán la vocería alterna del partido.

Patricia Juárez y Cecilia Chacón serán voceras de Fuerza Popular en el Senado y Diputados.
Patricia Juárez y Cecilia Chacón serán voceras de Fuerza Popular en el Senado y Diputados. | Difusión.
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La senadora Patricia Juárez y la diputada Cecilia Chacón serán las nuevas voceras de Fuerza Popular en el Parlamento.

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Esta designación se llevó a cabo durante la jornada de inducción dirigida a los parlamentarios electos de la agrupación, actividad que contó con la participación de Keiko Fujimori, lideresa del partido.

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En la Cámara de Senadores, Patricia Juárez ha sido elegida como vocera titular, acompañada por Víctor Flores, quien ejercerá el cargo de vocero alterno.

Por su parte, en la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón asumirá como vocera titular, mientras que Arturo Alegría será vocero alterno.

Conformación del nuevo Congreso bicameral

La nueva estructura parlamentaria estará compuesta por 60 senadores y 130 diputados, además de los representantes ante el Parlamento Andino.

Los partidos que han logrado obtener escaños en el Congreso bicameral son seis. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular obtuvo 41 curules; Juntos por el Perú, 32; el Partido del Buen Gobierno, 18; Renovación Popular, 15; el Partido Cívico Obras, 14; y Ahora Nación-AN, 10.

La conformación de la Cámara de Senadores se distribuye de la siguiente manera: Fuerza Popular tiene 22 senadores, Juntos por el Perú cuenta con 14, Renovación Popular posee 8, el Partido del Buen Gobierno tiene 7, el Partido Cívico Obras dispone de 5 y Ahora Nación cuenta con 4.

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