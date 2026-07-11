Suiza vs Argentina EN VIVO, 4tos de final Mundial 2026: a qué hora y dónde ver el partido con Lionel Messi
Sigue la previa y el minuto a minuto del Argentina vs. Suiza online gratis por los 4tos de final del Mundial 2026. Revisa el pronóstico y canal de TV para ver el partido de hoy.
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Suiza vs Argentina EN VIVO HOY juegan por los 4tos de final del Mundial. El duelo, que contará con Lionel Messi, se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina). La transmisión estará a cargo de la señal de América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias en la cobertura de La República Deportes.
Luego de sus agónicos triunfos ante Cabo Verde y Egipto, la vigente campeona del mundo tendrá que enfrentarse al sorpresivo equipo europeo, que viene de eliminar a Colombia. El ganador de la serie se enfrentará en semifinales al vencedor del Noruega - Inglaterra.
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¿A qué hora se juega Suiza vs Argentina HOY?
En territorio peruano, el duelo entre sudamericanos y europeos se podrá seguir desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (domingo 12)
¿Qué canal transmite el Suiza vs Argentina EN VIVO por el Mundial 2026?
La transmisión del Suiza vs Argentina estará a cargo de la señal de América TV (canal 4 de señal abierta), mientras que DSports llevará la cobertura en cable.
¿Dónde ver Suiza vs Argentina online gratis?
Si deseas ver Suiza vs Argentina online, podrás hacerlo en las plataformas América tvGO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará la cobertura del minuto a minuto gratis con todas las incidencias.
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Alineaciones Suiza vs Argentina: posibles formaciones
Estas son las posibles alineaciones titulares de Argentina y Suiza para buscar el pase a semifinales.
- Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi.
- Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.
Suiza vs Argentina: pronóstico
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección argentina sobre Suiza.
- Betsson: gana Argentina (1,16), empate (8,30), gana Suiza (17,50)
- Betano: gana Argentina (1,20), empate (7,70), gana Suiza (17,00)
- Bet365: gana Argentina (1,14), empate (9,00), gana Suiza (15,00)
- 1XBet: gana Argentina (1,15), empate (10,10), gana Suiza (22,00)
- Caliente: gana Argentina (1,16), empate (8,00), gana Suiza (20,00)
- Doradobet: gana Argentina (1,17), empate (8,30), gana Suiza (21,50).