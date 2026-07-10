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Pedro Castillo: presentan hábeas corpus para liberar al expresidente tras informe del grupo de trabajo de la ONU

Walter Ayala, defensa de Castillo, pidió también anular la resolución del Congreso que declaró la vacancia presidencial en diciembre del 2022 y solicitó que el juez constitucional se traslade al penal de Barbadillo para ejecutar la orden de excarcelación.

Defensa del exmandatario solicitó su liberación inmediata. Foto: difusión
Defensa del exmandatario solicitó su liberación inmediata. Foto: difusión
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Un nuevo recurso judicial busca la salida de Pedro Castillo del penal de Barbadillo. El abogado Walter Ayala interpuso una demanda de hábeas corpus ante el Juzgado Constitucional de Lima a favor del expresidente, a quien considera víctima de una detención arbitraria. El escrito se apoya en el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que calificó de arbitraria la captura de Castillo y pidió su liberación inmediata.

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La demanda invoca el artículo 200, numeral 1, de la Constitución y el artículo 34 del Código Procesal Constitucional. Ayala sostiene que se vulneró el procedimiento de antejuicio político previsto en el artículo 99 de la Carta Magna, además del debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial.

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Ayala solicita que el juez se constituya físicamente en el penal de Barbadillo, levante un acta en el lugar y ordene ahí mismo la liberación de Pedro Castillo, con apoyo de la fuerza pública. También pide el cese de toda medida coercitiva personal que pese sobre el expresidente.

La defensa del exmandatario pide, además, declarar nula la Resolución del Congreso N.° 001-2022-2023-CR, del 7 de diciembre del 2022, que declaró la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. El abogado argumenta que esa resolución se emitió con violación del debido proceso y del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, y que careció del procedimiento de antejuicio político que exige la Constitución antes de remover a un jefe de Estado.

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