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Perú moderniza su sistema migratorio: 88 mil personas dijeron adiós a las citas por los pasaportes

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que esa cantidad de ciudadanos obtuvieron su pasaporte el primer mes de atención sin cita previa. El nuevo sistema, impulsado por el Ministerio del Interior, agiliza el acceso al documento de viaje, reduce los tiempos de espera y elimina las mafias de tramitadores.

Se entregaron más de 88 mil pasaportes sin previa cita.
Se entregaron más de 88 mil pasaportes sin previa cita.
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En una medida que busca acelerar y garantizar la seguridad de los trámites migratorios, la Superintendencia Nacional de Migraciones tramitó 88.793 pasaportes electrónicos en todo el país durante el primer mes de funcionamiento de la nueva modalidad de atención sin cita previa.

Este trámite ha agilizado el acceso al documento de viaje y facilitado la atención de miles de ciudadanos. La digitalización del registro de ingreso y salida del país promete agilizar los procesos, reducir costos y mejorar la seguridad.

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La modalidad, implementada el 1 de junio, permite que los usuarios acudan directamente a las oficinas de emisión de pasaportes, sin depender de la disponibilidad de citas en línea. Con ello, se ha simplificado el trámite, se han reducido los tiempos de espera y se ha fortalecido la atención oportuna a miles de peruanos que requieren obtener su documento de viaje.

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Este resultado evidencia la capacidad operativa de Migraciones para atender una alta demanda de manera eficiente, manteniendo los estándares internacionales de seguridad e identificación biométrica que exige la emisión del pasaporte electrónico.

Desde el inicio de esta nueva modalidad, el ministro del Interior, José Zapata Morante, supervisó su implementación mediante visitas a la Agencia de Atención al Ciudadano de Migraciones del Jockey Plaza, en Santiago de Surco, y a la sede central de Breña, donde verificó el normal desarrollo del proceso de orientación, enrolamiento biométrico y entrega del documento.

Durante las inspecciones, el titular del sector destacó que la eliminación de la cita virtual representa un esfuerzo significativo del gobierno para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía, además de contribuir a combatir a los tramitadores informales que se aprovechaban de la alta demanda del servicio.

Actualmente, la atención sin cita previa se brinda en las oficinas de emisión de pasaportes a nivel nacional, de acuerdo con la capacidad operativa de cada sede y respetando estrictamente el orden de llegada.

Como parte de las mejoras implementadas para simplificar el procedimiento, Migraciones incorporó el pago presencial de la tasa correspondiente (S/120,90) mediante la billetera digital Yape y equipos POS en las sedes de Breña y Jockey Plaza, facilitando el trámite al evitar, de manera progresiva, que los usuarios deban acudir previamente al Banco de la Nación o utilizar la plataforma Págalo.pe.

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