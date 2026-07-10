Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

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Con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento y reforzar la infraestructura eléctrica, Pluz Energía Perú realizará cortes programados de luz del servicio en distintos sectores de Lima y el Callao entre el sábado 11 y domingo 12 de julio. De acuerdo con la empresa, las interrupciones podrían extenderse hasta por 11 horas, dependiendo del desarrollo de las labores, y afectarán principalmente a zonas de Centro de Lima, Ancón, Callao y Jesús María.

Ante esta programación, la concesionaria exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias y planificar el uso de la electricidad durante los horarios en los que se suspenderá temporalmente el suministro, medida que busca mejorar la calidad del servicio eléctrico.

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Distritos afectados por el corte de luz este sábado 11 y domingo 12 de julio

Sábado, 11 de julio de 2026

Lima

Horario: 12:00 a.m. – 3:00 a.m.

Zona afectada: Av. Abancay / Jr. Miroquesada

Ancón - Santa Rosa

Horario: 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Zonas afectadas: Garita de Control Ancón Km. 42, Asoc. de Fam. Pampas de Ancón Mz. 1, Pro. Viv. Las Codornices Mz. A, Av. Panamericana Norte cdra. 40, Asoc. a la margen izquierda de la Carretera Panam. Norte Mz. J, Asoc. Peq. Prod. Pecuarios Mz. J2.

Callao

Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Piedra Liza Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Pro. Viv. Las Magnolias Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Asoc. de Comerc. 10 de Febrero Mz. A1, Pro. Viv. Jardines del Encante Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Praderas de Oquendo Mzs. A, B, C, J, Pro. Viv. Costa Azul de Oquendo Mzs. B, C, D, E, I, J, A.H. Comité de Gestión La Calichera Mz. A3.

Horario: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Zonas afectadas: Urb. San Fernando Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, A.H. Pasaje Baquijano Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Urb. Los Pilares Azules Mzs. A, B, B prima, B1, C, D, E, E1, F, G, G prima, I, J, J prima, J1, K, L, Urb. Juan Pablo II Mzs. B, C, D, E, F, G, H, Coop. Viv. Ciudad del Pescador Mzs. A, B, C, C1, D, E, G, I, Urb. 10 de Junio Mzs. A, C, H, Coop. Trabajadores Unidos Mzs. A, B, J.

Domingo, 12 de julio de 2026

Callao

Horario: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

Zonas afectadas: Av. Elmer Faucett cdras. 20, 28, Urb. 22 Hectáreas Mz. 5B, Jr. Lopez Pazos cdras. 12, 13, Av. Morales Duarez cdra. 7, Jr. Chachapoyas cdra. 4.

Jesús María