Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos
Se recomienda a los usuarios planificar el uso de la electricidad durante los horarios de corte, que se extenderán en diferentes zonas a lo largo del fin de semana.
- Todo lo que debes saber sobre el Campeón de Campeones, el desfile escolar que marca julio en Arequipa: cronograma y horario completo
- Vacaciones de mitad de año en Perú 2026: estas son las fechas para colegios públicos y privados, según el calendario oficial de Minedu
Con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento y reforzar la infraestructura eléctrica, Pluz Energía Perú realizará cortes programados de luz del servicio en distintos sectores de Lima y el Callao entre el sábado 11 y domingo 12 de julio. De acuerdo con la empresa, las interrupciones podrían extenderse hasta por 11 horas, dependiendo del desarrollo de las labores, y afectarán principalmente a zonas de Centro de Lima, Ancón, Callao y Jesús María.
Ante esta programación, la concesionaria exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias y planificar el uso de la electricidad durante los horarios en los que se suspenderá temporalmente el suministro, medida que busca mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA
PUEDES VER: Egresada de la PUCP lanza duro mensaje en su graduación: "El progreso económico no puede costar que niños vivan con plomo en la sangre"
Distritos afectados por el corte de luz este sábado 11 y domingo 12 de julio
Sábado, 11 de julio de 2026
Lima
- Horario: 12:00 a.m. – 3:00 a.m.
- Zona afectada: Av. Abancay / Jr. Miroquesada
Ancón - Santa Rosa
- Horario: 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
- Zonas afectadas: Garita de Control Ancón Km. 42, Asoc. de Fam. Pampas de Ancón Mz. 1, Pro. Viv. Las Codornices Mz. A, Av. Panamericana Norte cdra. 40, Asoc. a la margen izquierda de la Carretera Panam. Norte Mz. J, Asoc. Peq. Prod. Pecuarios Mz. J2.
Callao
- Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
- Zonas afectadas: A.H. Piedra Liza Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Pro. Viv. Las Magnolias Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Asoc. de Comerc. 10 de Febrero Mz. A1, Pro. Viv. Jardines del Encante Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Praderas de Oquendo Mzs. A, B, C, J, Pro. Viv. Costa Azul de Oquendo Mzs. B, C, D, E, I, J, A.H. Comité de Gestión La Calichera Mz. A3.
- Horario: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Zonas afectadas: Urb. San Fernando Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, A.H. Pasaje Baquijano Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Urb. Los Pilares Azules Mzs. A, B, B prima, B1, C, D, E, E1, F, G, G prima, I, J, J prima, J1, K, L, Urb. Juan Pablo II Mzs. B, C, D, E, F, G, H, Coop. Viv. Ciudad del Pescador Mzs. A, B, C, C1, D, E, G, I, Urb. 10 de Junio Mzs. A, C, H, Coop. Trabajadores Unidos Mzs. A, B, J.
Domingo, 12 de julio de 2026
Callao
- Horario: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
- Zonas afectadas: Av. Elmer Faucett cdras. 20, 28, Urb. 22 Hectáreas Mz. 5B, Jr. Lopez Pazos cdras. 12, 13, Av. Morales Duarez cdra. 7, Jr. Chachapoyas cdra. 4.
Jesús María
- Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
- Zonas afectadas: Av. Arnaldo Marquez cdras. 6, 7, Av. Brasil cdras. 6, 7, Jr. Juan Antonio Ribeyro cdras. 1, 2, Jr. Nazca cdra. 2, Jr. Los Mogaburos cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdras. 0, 1, 2, 6, 7, Jr. Gral. Silva cdras. 1, 2.