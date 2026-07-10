HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo y Ernesto Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

Se recomienda a los usuarios planificar el uso de la electricidad durante los horarios de corte, que se extenderán en diferentes zonas a lo largo del fin de semana.

Corte de luz en Lima y Callao.
Corte de luz en Lima y Callao. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento y reforzar la infraestructura eléctrica, Pluz Energía Perú realizará cortes programados de luz del servicio en distintos sectores de Lima y el Callao entre el sábado 11 y domingo 12 de julio. De acuerdo con la empresa, las interrupciones podrían extenderse hasta por 11 horas, dependiendo del desarrollo de las labores, y afectarán principalmente a zonas de Centro de Lima, Ancón, Callao y Jesús María.

Ante esta programación, la concesionaria exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias y planificar el uso de la electricidad durante los horarios en los que se suspenderá temporalmente el suministro, medida que busca mejorar la calidad del servicio eléctrico.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Egresada de la PUCP lanza duro mensaje en su graduación: "El progreso económico no puede costar que niños vivan con plomo en la sangre"

lr.pe

Distritos afectados por el corte de luz este sábado 11 y domingo 12 de julio

Sábado, 11 de julio de 2026

Lima

  • Horario: 12:00 a.m. – 3:00 a.m.
  • Zona afectada: Av. Abancay / Jr. Miroquesada

Ancón - Santa Rosa

  • Horario: 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Garita de Control Ancón Km. 42, Asoc. de Fam. Pampas de Ancón Mz. 1, Pro. Viv. Las Codornices Mz. A, Av. Panamericana Norte cdra. 40, Asoc. a la margen izquierda de la Carretera Panam. Norte Mz. J, Asoc. Peq. Prod. Pecuarios Mz. J2.

Callao

  • Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • Zonas afectadas: A.H. Piedra Liza Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Pro. Viv. Las Magnolias Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Asoc. de Comerc. 10 de Febrero Mz. A1, Pro. Viv. Jardines del Encante Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Praderas de Oquendo Mzs. A, B, C, J, Pro. Viv. Costa Azul de Oquendo Mzs. B, C, D, E, I, J, A.H. Comité de Gestión La Calichera Mz. A3.
  • Horario: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Urb. San Fernando Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, A.H. Pasaje Baquijano Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Urb. Los Pilares Azules Mzs. A, B, B prima, B1, C, D, E, E1, F, G, G prima, I, J, J prima, J1, K, L, Urb. Juan Pablo II Mzs. B, C, D, E, F, G, H, Coop. Viv. Ciudad del Pescador Mzs. A, B, C, C1, D, E, G, I, Urb. 10 de Junio Mzs. A, C, H, Coop. Trabajadores Unidos Mzs. A, B, J.

Domingo, 12 de julio de 2026

Callao

  • Horario: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Av. Elmer Faucett cdras. 20, 28, Urb. 22 Hectáreas Mz. 5B, Jr. Lopez Pazos cdras. 12, 13, Av. Morales Duarez cdra. 7, Jr. Chachapoyas cdra. 4.

Jesús María

  • Horario: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Av. Arnaldo Marquez cdras. 6, 7, Av. Brasil cdras. 6, 7, Jr. Juan Antonio Ribeyro cdras. 1, 2, Jr. Nazca cdra. 2, Jr. Los Mogaburos cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdras. 0, 1, 2, 6, 7, Jr. Gral. Silva cdras. 1, 2.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de luz masivo en Lima y Callao este 9 y 10 de julio: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

Corte de luz masivo en Lima y Callao este 9 y 10 de julio: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

LEER MÁS
Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

LEER MÁS
Amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton movilizó cinco unidades de bomberos y evacuación de huéspedes

Amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton movilizó cinco unidades de bomberos y evacuación de huéspedes

LEER MÁS
Egresada de la PUCP lanza duro mensaje en su graduación: "El progreso económico no puede costar que niños vivan con plomo en la sangre"

Egresada de la PUCP lanza duro mensaje en su graduación: "El progreso económico no puede costar que niños vivan con plomo en la sangre"

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 8 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 8 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025