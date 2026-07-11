Pedro Francke tras retroceso del TC en iniciativa del Congreso : el fujimorismo concentra el poder donde gobierna

Pedro Francke formó parte del equipo técnico de Roberto Sánchez en las Elecciones Generales 2026. Foto: JNE.

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Pedro Francke se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de retirar al Congreso la capacidad de impulsar iniciativas de gasto público y restablecer esa facultad al Poder Ejecutivo. Según dijo, cuando el fujimorismo controlaba el Congreso promovió que esa institución concentrara ese poder; sin embargo, ahora que controla el Ejecutivo, impulsa que esa capacidad vuelva a concentrarse en el Gobierno.

"Ya verán como salen Decretos de Urgencia y Delegaciones legislativas al Ejecutivo en lo que queda del año. La Regla no es institucional, es poner el poder donde está Keiko", expresó.

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El exministro de Economía no dudó en asegurar que, si en 2031 el fujimorismo pierde las elecciones y se mantiene en el Congreso, el TC cambiará la regla de nuevo.

“No hay ningún pudor; los mismos integrantes del TC que permitieron la iniciativa de gasto del congreso ahora aprueban lo contrario. Dudo que podamos llamar a eso Democracia”, apuntó.

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El presidente del Consejo Fiscal también opinó sobre la decisión del TC. Según precisó, la medida frena las decisiones del Congreso, que de ahora en adelante no podrá actuar de manera independiente cuando se trate del gasto público.

"Esto permitirá hacia atrás hacer más fácil cuestionar la constitucionalidad de leyes que generan gasto público mediante acciones de inconstitucionalidad y hacia adelante sube la valla al futuro Congreso en aprobación de leyes con costo fiscal ante la mayor probabilidad que sean después llevadas al TC", indicó.

TC cambia de posición

El último viernes, después de cuatro años, el TC emitió un fallo que frena al Legislativo en su capacidad de gasto. La medida se aplica desde este año en adelante.

En adelante, los proyectos de ley que impulsen los congresistas con incremento en el gasto público deberán coordinarse con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar la viabilidad presupuestal.

Sobre el tema, se mencionó, además, que las iniciativas que demanden costos al Ejecutivo deberán identificar expresamente la fuente de financiamiento para garantizar efectivamente el equilibrio presupuestario.

En respuesta, el MEF emitirá un informe de sostenibilidad fiscal de acuerdo con los requerimientos de las comisiones del Congreso.



