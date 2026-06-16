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Adiós al efectivo: ATU prueba la tarjeta única que permitirá pagar buses de el 'Chino', La 50, Nueva América, Metropolitano y Metro con un solo medio

Más de cuatro millones de pasajeros se beneficiarán con esta tarjeta, que busca agilizar el cobro y reducir el uso de efectivo. La implementación total se espera para diciembre de 2026.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició las pruebas de la tarjeta única interoperable, que permitirá pagar viajes en buses y el Metro con un solo medio de pago.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició las pruebas de la tarjeta única interoperable, que permitirá pagar viajes en buses y el Metro con un solo medio de pago. | Foto: Daniel Bracamonte/ATU/Metropolitano/Andina/Línea 1/Línea 2/Etuchisa/La 50/Composición LR
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició las pruebas finales de la tarjeta única interoperable que permitirá a los usuarios pagar sus viajes en buses autorizados, el Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 2 del Metro utilizando un solo medio de pago. La medida forma parte del proceso de modernización e integración del sistema de transporte público de la capital.

Las primeras validaciones se realizaron en unidades de transporte convencional pertenecientes a la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (Aemus), que agrupa a rutas conocidas como Etuchisa o “Los Chinos”, La 50, Urbanito y Nueva América, además de los servicios Aerodirecto Norte y Centro que conectan con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

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¿Cómo funcionará la nueva tarjeta interoperable de la ATU?

Durante las pruebas, los validadores instalados en los buses lograron leer correctamente la tarjeta, registrando las transacciones y mostrando el saldo disponible de los usuarios. Según informó la ATU, esta etapa permitirá verificar la integración de los sistemas de recaudo y el correcto funcionamiento de las operaciones antes de su lanzamiento oficial.

El vocero de la entidad, Miguel Tuesta, explicó que las evaluaciones continuarán durante los próximos días para comprobar aspectos como el bloqueo de tarjetas, la aplicación de tarifas diferenciadas y la compatibilidad entre los distintos servicios de transporte.

La ATU adelantó que la primera etapa del proyecto comenzará en agosto de 2026, cuando la tarjeta pueda utilizarse en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y en las empresas de transporte convencional autorizadas que participan en las pruebas.

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Más de 4 millones de pasajeros se beneficiarán con el sistema

En esta primera fase estarán habilitados 430 buses de las empresas agrupadas en Aemus y de los servicios Aerodirecto. Estas rutas recorren zonas de alta demanda como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, el Cercado de Lima, la Vía de Evitamiento y los accesos al nuevo terminal aéreo.

De acuerdo con la ATU, más de cuatro millones de pasajeros utilizan mensualmente estos servicios, por lo que la implementación de la tarjeta única permitirá agilizar el pago del pasaje y reducir el uso de efectivo en el transporte público.

La entidad también confirmó que el siguiente paso será incorporar a los corredores complementarios y al Metropolitano, proceso previsto para diciembre de 2026. Con ello, los usuarios podrán desplazarse por distintos sistemas de transporte usando una sola tarjeta sin contacto, equipada con mecanismos de seguridad y tecnología encriptada para evitar fraudes.

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