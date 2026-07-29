El primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori destacó la infraestructura y el transporte como prioridades, incluyendo la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima. | composición LR

El primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori destacó la infraestructura y el transporte como prioridades, incluyendo la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima. | composición LR

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La infraestructura y el transporte fueron algunos de los ejes del primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori. Entre sus principales anuncios figuran la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima, la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, la construcción de trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca, sistemas ferroviarios para Arequipa, Piura y Trujillo, además de una cartera de carreteras nacionales como la Nueva Carretera Central y la Longitudinal de la Sierra.

A ello sumó el compromiso de reformar el sistema de compras públicas, mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional, regiones y municipios, y garantizar mayor transparencia en la ejecución de obras. Sin embargo, especialistas consultados por La República coinciden en que, aunque varias iniciativas responden a necesidades reales del país, el paquete de anuncios luce excesivamente ambicioso para un solo periodo presidencial y carece de detalles sobre plazos, prioridades y mecanismos de ejecución.

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Línea 2 sí, pero líneas 4, 5 y 6 generan dudas

Para el abogado especialista en transporte David Mujica, la apuesta por fortalecer el transporte ferroviario es correcta porque el país debe migrar hacia sistemas de transporte masivo. "La Línea 2 ya tiene años sin terminarse y realmente es un dolor de cabeza. Ojalá se destrabe", señaló.

No obstante, considera poco realista que todas las líneas anunciadas puedan ejecutarse durante los próximos cinco años. "La Línea 2 y hasta la Línea 3 sí podrían darse. Pero hablar de las líneas 4, 5 y 6 me parece un poco aventurado", sostuvo. En cambio, considera que varias de las carreteras anunciadas sí podrían concretarse si el Ejecutivo logra acelerar los procesos administrativos y las licitaciones.

La Nueva Carretera Central aún enfrenta problemas técnicos

El ingeniero y exdecano del CIP, Jorge Gutiérrez, fue más crítico con uno de los principales anuncios del Gobierno: la Nueva Carretera Central. Explicó que el proyecto mantiene observaciones técnicas planteadas desde hace varios años, principalmente por el trazado elegido. Según indicó, el recorrido atraviesa zonas con alto riesgo de deslizamientos y huaicos, además de atravesar sectores con conflictos sociales y ambientales, como Cieneguilla y la quebrada de Lurín.

A ello se suma, dijo, que la vía no llegaría directamente a La Oroya, uno de los objetivos planteados inicialmente para mejorar la conexión con el centro del país. "No entendemos por qué se insiste en un trazo que todavía presenta tantos problemas y cuyos estudios aún no han concluido", afirmó. Incluso cuestionó la rentabilidad del proyecto al señalar que su costo podría destinarse a otras necesidades prioritarias de infraestructura. Gutiérrez precisó que la obra es urgente, pero debe buscarse que sea más económica y beneficiosa para el país.

Sin cambios legales, pero sí con mejor gestión

Otro de los anuncios fue la reforma del sistema de compras públicas para reducir pérdidas y agilizar la ejecución de obras. Para David Mujica, el principal problema no radica en la legislación vigente, sino en la forma en que esta se aplica. "El marco legal no es malo. Lo que demora una eternidad es su ejecución y ahí aparecen la burocracia y la corrupción", explicó.

A su juicio, muchas licitaciones terminan en controversias porque empresas sin capacidad técnica logran adjudicarse proyectos de gran envergadura. Por ello, sostuvo que más que modificar nuevamente las leyes, el Estado necesita funcionarios especializados, mejores equipos jurídicos y procesos de selección que prioricen la capacidad técnica de las empresas. Incluso señaló que una licitación podría resolverse en seis u ocho meses si existe decisión política y personal capacitado.

La coordinación entre niveles de gobierno sigue siendo el gran reto

Keiko Fujimori también anunció que fortalecerá la coordinación entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades para acelerar la inversión pública. Sin embargo, Mujica recordó que esa promesa ha sido repetida por varios gobiernos sin mayores resultados.

A su juicio, las diferencias políticas entre autoridades dificultan una verdadera articulación, pese a que el marco legal permite cierto nivel de coordinación. "Todos los presidentes hablan de articular con regiones y municipios, pero al final pesan los intereses políticos y muchas veces los proyectos no coinciden", afirmó.

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Expertos piden priorizar proyectos y escuchar a especialistas

Otro aspecto cuestionado fue la falta de una estrategia clara para definir qué obras deben ejecutarse primero. Gutiérrez sostuvo que antes de impulsar megaproyectos es necesario fortalecer los estudios de preinversión y evaluar el verdadero beneficio económico y social de cada iniciativa. Asimismo, pidió que el Gobierno escuche más a la ingeniería nacional antes de insistir en modelos como los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), cuya eficacia —aseguró— no puede extrapolarse a todos los proyectos de infraestructura.

Mujica, por su parte, también echó de menos anuncios sobre la reestructuración de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), una demanda que, según recordó, los gremios de transportistas habían planteado durante la campaña. Advirtió también que el desarrollo de nuevas líneas de Metro debe ir acompañado del fortalecimiento del transporte convencional como sistema alimentador y de medidas para enfrentar la extorsión que afecta al sector.

En conjunto, ambos especialistas coinciden en que las obras anunciadas responden a necesidades reales del país. Sin embargo, advierten que su éxito dependerá menos del número de proyectos anunciados y más de la capacidad del Gobierno para definir prioridades, destrabar procesos, combatir la corrupción y sustentar técnicamente cada inversión pública.