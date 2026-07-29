Muere DJ Kavinsky, estrella de la música electrónica en Europa: alcanzó fama mundial por su tema ‘Nightcall’

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El mundo de la música electrónica está de luto tras confirmarse la muerte de Vincent Belorgey, más conocido como DJ Kavinsky. El artista francés, considerado una de las figuras más influyentes del electro-house, falleció a los 50 años y dejó un legado marcado por el éxito mundial de 'Nightcall', canción que volvió a cobrar protagonismo durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

De acuerdo con medios franceses, el cuerpo del músico fue encontrado sin vida la noche del 28 de julio en una vivienda ubicada en París. Kavinsky, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su característico sonido electrónico y a una carrera que lo convirtió en uno de los máximos exponentes del género en Europa.

¿De qué habría fallecido DJ Kavinsky?

Las autoridades francesas investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Vincent Belorgey, conocido artísticamente como DJ Kavinsky. Aunque la causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido confirmada, una de las principales hipótesis apunta a que el músico habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

Según informó el diario Le Parisien, personas cercanas al artista indicaron que el productor de 50 años llevaba varios días padeciendo intensos dolores de cabeza antes de ser hallado sin vida. Por su parte, Le Figaro señaló que ese antecedente ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que haya sufrido un derrame cerebral.

Entretanto, la BBC, citando información de medios franceses, informó que los equipos de emergencia no encontraron objetos sospechosos en el lugar donde fue hallado el cuerpo. Asimismo, la Fiscalía de París abrió una investigación para establecer con precisión la causa de la muerte del reconocido exponente de la música electrónica.

The Weeknd y Emmanuel Macron lamentan la muerte de DJ Kavinsky

La muerte de DJ Kavinsky provocó una ola de mensajes de despedida por parte de artistas, autoridades y seguidores que reconocieron el legado que dejó en la música electrónica. Entre las voces que reaccionaron a su fallecimiento estuvo el cantante canadiense The Weeknd, quien recordó la influencia que el productor francés tuvo en su carrera.

A través de su cuenta de X, el intérprete de 'Blinding Lights' expresó su pesar por la partida del músico, con quien compartió escenario el pasado 10 de julio durante un concierto en el Estadio de Francia, en París. "Tan desgarrador escuchar la noticia. Una inspiración para tantos, incluyéndome a mí. Continuaré honrando tu nombre y tu música. Descansa en paz, Kavinsky", escribió.

Las muestras de reconocimiento también llegaron desde el ámbito político. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje al artista con un breve mensaje en sus redes sociales: "Kavinsky, orgullo francés para siempre". A este pronunciamiento se sumó la ministra de Cultura, Catherine Pégard, quien destacó el aporte del DJ a la escena musical al afirmar que Francia pierde “una de sus voces más singulares” y sostuvo que su obra seguirá trascendiendo generaciones y fronteras.