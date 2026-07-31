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Economía

Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar este viernes, viernes 31 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,370 la compra y S/3,400 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este viernes, 31 de julio?

BBVA

  • Compra: S/3,475
  • Venta: S/3,321

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,340
  • Venta: S/3,460

Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:07
31/7/2026

Precio del dólar hoy, viernes 24 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,395 de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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