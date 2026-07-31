Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar este viernes, viernes 31 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,370 la compra y S/3,400 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este viernes, 31 de julio?
BBVA
- Compra: S/3,475
- Venta: S/3,321
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,340
- Venta: S/3,460
Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
07:07
31/7/2026
Precio del dólar hoy, viernes 24 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,395 de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.