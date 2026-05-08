ATU dio a conocer las plataformas para denunciar cualquier incidencia sobre el incumplimiento de la normativa. | Composición LR

ATU dio a conocer las plataformas para denunciar cualquier incidencia sobre el incumplimiento de la normativa. | Composición LR

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha lanzado un recordatorio sobre el procedimiento para denunciar a los vehículos de transporte público que no cobren el medio pasaje a escolares y universitarios.

A través de sus redes sociales, la ATU informó sobre el procedimiento que todo pasajero debe tomar en cuenta al momento de reportar a un vehículo de transporte público que infrinja la Ley N.º 26271. “Si necesitas reportar un inconveniente sobre el respeto del medio pasaje, escríbenos y adjunta tus evidencias”, se lee.

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Plataformas para denunciar el incumplimiento

Para realizar una denuncia, las personas interesadas deben seguir estos pasos:

1. Página web

Ingresar al sitio oficial de la ATU, www.gob.pe/atu.

Dirigirse a la sección 'Enlaces de interés', en la parte inferior de la página.

Seleccionar el enlace 'Plataforma de Atención de Denuncias'.

Completar los datos personales y los detalles de la denuncia, como la fecha, el lugar y cualquier otra información relevante para sustentar el caso.

2. Portal ciudadano

Acceder a través del enlace https://soluciones.atu.gob.pe/portal_ciudadano/login.

3. Correo

La ATU ha habilitado el correo denunciasfiscalizacion@atu.gob.pe. Esta dirección electrónica sirve para que el pasajero reporte cualquier inconveniente sobre el medio pasaje. Cabe resaltar que debe adjuntarse alguna evidencia sobre lo sucedido.

Sanciones

Es importante que las pruebas sean presentadas de manera adecuada para que la ATU pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el infractor. Las sanciones que podrían imponerse incluyen:

Primera infracción : multa de hasta el 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/1030, además de la suspensión del vehículo durante cinco días.

: multa de hasta el 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/1030, además de la suspensión del vehículo durante cinco días. Reincidencia: multa de hasta el 40% de una UIT, es decir, S/2060, y la suspensión del servicio por 15 días.

La ATU también ha enviado cartas a 365 empresas de transporte público en Lima y Callao para instarlas a cumplir con la Ley N.º 26271, que otorga el derecho a pases libres y pasajes diferenciados para escolares y universitarios. Esta ley establece que dichos beneficios solo se aplican a miembros de la Policía Nacional, bomberos y estudiantes de universidades e institutos superiores con una duración no menor de seis semestres.

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