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¿No respetan tu medio pasaje? ATU explica tarifa oficial y cómo denunciar cobros indebidos, según la Ley 26271

Las sanciones para los infractores incluyen multas de hasta S/ 2,060 y suspensión del servicio, dependiendo de la reincidencia en el incumplimiento de esta normativa.

ATU dio a conocer las plataformas para denunciar cualquier incidencia sobre el incumplimiento de la normativa.
ATU dio a conocer las plataformas para denunciar cualquier incidencia sobre el incumplimiento de la normativa. | Composición LR
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha lanzado un recordatorio sobre el procedimiento para denunciar a los vehículos de transporte público que no cobren el medio pasaje a escolares y universitarios.

A través de sus redes sociales, la ATU informó sobre el procedimiento que todo pasajero debe tomar en cuenta al momento de reportar a un vehículo de transporte público que infrinja la Ley N.º 26271. “Si necesitas reportar un inconveniente sobre el respeto del medio pasaje, escríbenos y adjunta tus evidencias”, se lee.

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Plataformas para denunciar el incumplimiento

Para realizar una denuncia, las personas interesadas deben seguir estos pasos:

1. Página web

  • Ingresar al sitio oficial de la ATU, www.gob.pe/atu.
  • Dirigirse a la sección 'Enlaces de interés', en la parte inferior de la página.
  • Seleccionar el enlace 'Plataforma de Atención de Denuncias'.
  • Completar los datos personales y los detalles de la denuncia, como la fecha, el lugar y cualquier otra información relevante para sustentar el caso.

2. Portal ciudadano

3. Correo

La ATU ha habilitado el correo denunciasfiscalizacion@atu.gob.pe. Esta dirección electrónica sirve para que el pasajero reporte cualquier inconveniente sobre el medio pasaje. Cabe resaltar que debe adjuntarse alguna evidencia sobre lo sucedido.

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Sanciones

Es importante que las pruebas sean presentadas de manera adecuada para que la ATU pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el infractor. Las sanciones que podrían imponerse incluyen:

  • Primera infracción: multa de hasta el 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/1030, además de la suspensión del vehículo durante cinco días.
  • Reincidencia: multa de hasta el 40% de una UIT, es decir, S/2060, y la suspensión del servicio por 15 días.

La ATU también ha enviado cartas a 365 empresas de transporte público en Lima y Callao para instarlas a cumplir con la Ley N.º 26271, que otorga el derecho a pases libres y pasajes diferenciados para escolares y universitarios. Esta ley establece que dichos beneficios solo se aplican a miembros de la Policía Nacional, bomberos y estudiantes de universidades e institutos superiores con una duración no menor de seis semestres.

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