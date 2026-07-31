Los vientos Paracas, fenómeno típico de la costa sur del Perú, generaron ráfagas de hasta 50 km/h en Pisco. Esto causó dificultades de visibilidad y problemas en el tránsito terrestre en la región. | Foto:@hombredetiempo/Composición LR

Los vientos Paracas, fenómeno típico de la costa sur del Perú, generaron ráfagas de hasta 50 km/h en Pisco. Esto causó dificultades de visibilidad y problemas en el tránsito terrestre en la región. | Foto:@hombredetiempo/Composición LR

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Una intensa tormenta de arena y fuertes vientos afectó este viernes 31 de julio a la provincia de Pisco, en la región Ica, debido al incremento de los vientos Paraca, que también llegaron a Lima. El fenómeno redujo considerablemente la visibilidad en distintos sectores de Pisco y Paracas tras el levantamiento de grandes cantidades de polvo y arena, mientras las autoridades y especialistas monitorean su evolución.

El especialista en meteorología Abraham Levy advirtió que el polvo generado por este evento podría llegar a la capital durante la noche. A través de sus redes sociales, explicó que los fuertes vientos registrados en Pisco podrían trasladar partículas hacia la capital e, incluso, presentarse en forma de llovizna.

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Abraham Levy advierte que el polvo de Pisco podría llegar a Lima esta noche

Abraham Levy informó que, hacia la 1:00 p. m., Pisco registraba vientos de 50 km/h y una temperatura de 25 °C, condiciones que provocaron una densa nube de polvo y una visibilidad casi nula.

"Ese polvo vendrá a Lima. Puede hacerlo en forma de llovizna en la noche", señaló el especialista en meteorología. Añadió que, para ese mismo momento, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez reportaba vientos de 31 km/h en Lima y Callao, con una temperatura de 25 °C.

Vientos Paracas o 'la paraca': ¿por qué generan tormentas de arena?

Senamhi señala que los vientos Paracas son un fenómeno característico de la costa sur del Perú, especialmente de la región Ica. Se producen por el contraste de presión entre el océano Pacífico y el desierto costero, lo que origina corrientes de aire capaces de levantar grandes cantidades de arena y polvo.

Este viernes, las estaciones meteorológicas registraron vientos de 42,6 km/h en Pisco, mientras que la Asociación de Meteorología del Perú (Asismet) informó que el aeropuerto de esa ciudad alcanzó ráfagas cercanas a 50 km/h, situación que provocó una importante reducción de la visibilidad en Pisco y Paracas. Entre los principales efectos del fenómeno figuran las dificultades para el tránsito terrestre y la presencia de partículas de polvo en suspensión.