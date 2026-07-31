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Ollanta Humala sale de Barbadillo tras resolución del TC

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la excarcelación del expresidente, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló su condena por lavado de activos.

Ollanta Humala salió del penal Barbadillo. Foto: Joel Robles / LR
Ollanta Humala salió del penal Barbadillo. Foto: Joel Robles / LR
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Ollanta Humala sale de Barbadillo. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso su excarcelación este viernes, en cumplimiento de la sentencia 169/2026 del Tribunal Constitucional. El fallo declaró fundado el hábeas corpus del expresidente y anuló todo el proceso penal en su contra por lavado de activos agravado. La condena de 15 años dictada en abril de 2025 quedó sin efecto. El juzgado ordenó al INPE ejecutar la salida "en el día y bajo responsabilidad".

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Tras su salida, el exmandatario se dirigió a la prensa con la voz entrecortada y denunció una persecución en contra de su familia, partido político y su persona. “Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, mencionó.

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Además se declaró inocente de las acusaciones en su contra e hizo referencia a la situación actual de su familia. “Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (…) Han hecho que tenga que haber asilado a mí esposa y sacar a mis hijos del país”, dijo.

Humala calificó su encierro como un secuestro por parte del Estado, alegando que los juicios en su contra fueron por su gestión frente al Ejecutivo y la ideología de su partido. “El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado (…) Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología política (…) Tiene que haber justicia para esta situación. No nos van a vencer”, recalcó.

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