La nueva tarjeta permitirá integrar las tarifas del transporte público en Lima | Composición LR | ATU

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT), herramienta con la que los usuarios podrán cancelar sus viajes en buses de distintas compañías formales autorizadas por la institución.

Según David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, la integración tarifaria iniciará su fase de prueba en el tercer trimestre de 2026. El anuncio se realizó durante la entrega del software de validación a cinco proveedores tecnológicos que operan con más de 100 empresas en la capital.

Un nuevo software que hará posible la integración

Hernández indicó que el sistema de recaudo facilitará la conexión entre servicios de manera ágil. "También les brindará a los conductores las condiciones seguras para que no tengan que manejar efectivo", agregó.

En ese contexto, la ATU explicó que la plataforma permitirá incorporar la TIT a cualquier validador instalado en los buses sin que los desarrolladores tecnológicos creen un código propio. Por ello, los ensayos comenzarán con 15 compañías que ya están afiliadas al plástico interoperable, utilizado desde 2024 en la Línea 2 del Metro. Estas serán supervisadas por la entidad para garantizar la compatibilidad y seguridad del mecanismo.

Descuentos en el pasaje tras la integración de tarifas

El titular de la ATU señaló que esta disposición facilitará el acceso a tarifas diferenciadas, como ocurre actualmente en los corredores complementarios, donde los viajeros abonan un monto menor al realizar conexiones entre ambos servicios.

“La integración tarifaria les permitirá viajar más rápido al efectuar el transbordo y, al mismo tiempo, disminuir el costo de los pasajes”, aseguró Hernández. Añadió que, conforme los operadores se adecuen al nuevo esquema de cobro, este podría extenderse a toda la red de transporte público.

