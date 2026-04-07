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Sociedad

ATU anuncia 60 nuevos buses para el Metropolitano tras donación del Banco Mundial e inicio de plan para modernizar el servicio

La modernización incluye la incorporación de buses eléctricos y mejoras en estaciones y terminales, dado que el 99.8% de la flota actual ha superado su vida útil, lo que exige una urgente renovación.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmó un contrato para modernizar integralmente el Metropolitano.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmó un contrato para modernizar integralmente el Metropolitano. | Foto: Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó el 6 de abril sobre la firma de un contrato clave que da inicio al proceso de modernización integral del Metropolitano. Este acuerdo representa el inicio del proyecto que busca mejorar el servicio de transporte público en Lima y Callao, con la participación de una consultora internacional especializada y el respaldo financiero del Banco Mundial.

El anuncio se realizó en el marco de un acto oficial en el que participaron representantes del organismo internacional y autoridades de la ATU. La iniciativa tiene como objetivo transformar uno de los principales sistemas de transporte de la capital, mediante la optimización de su infraestructura, la renovación de su flota y la incorporación de nuevas tecnologías que permitan mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios.

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Proyecto de modernización del Metropolitano contará con financiamiento del Banco Mundial

El proyecto cuenta con el apoyo del Banco Mundial, que ha otorgado una donación no reembolsable de 500 mil dólares destinada a financiar la elaboración del perfil técnico y la auditoría correspondiente, conforme a estándares internacionales. Este estudio será un paso previo indispensable para estructurar la inversión total y gestionar el financiamiento necesario para la ejecución de las obras.

Según lo informado por la ATU, el monto estimado para la implementación del proyecto asciende a aproximadamente 200 millones de dólares. De este total, 120 millones estarán orientados a mejoras en infraestructura, mientras que 80 millones se destinarán a la adquisición de 60 nuevos buses. En paralelo, se ha precisado que la renovación de la flota actualmente en operación será responsabilidad de las empresas concesionarias del sistema.

El estudio técnico, que será desarrollado en un plazo de 150 días, permitirá identificar las intervenciones prioritarias y establecer una hoja de ruta clara para la modernización del Metropolitano. Una vez concluido, será revisado por especialistas de la ATU antes de ser presentado al Banco Mundial para continuar con el proceso de financiamiento del proyecto.

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Estudio definirá mejoras en infraestructura, tecnología y renovación de flota del sistema

La propuesta de modernización contempla una serie de acciones orientadas a mejorar la eficiencia operativa del sistema. Entre ellas, destaca la incorporación progresiva de buses eléctricos, en línea con una estrategia que busca impulsar la electromovilidad y reducir el impacto ambiental del transporte público en la ciudad.

Asimismo, el plan incluye la intervención de la infraestructura existente, como estaciones, terminales y patios taller, con el objetivo de adecuarlos a las nuevas exigencias del sistema. También se prevé la implementación de sistemas de carga eléctrica, así como la integración de soluciones tecnológicas que permitan optimizar la gestión operativa y mejorar la experiencia de los usuarios.

La necesidad de esta modernización responde a la situación actual del Metropolitano. De acuerdo con datos de la entidad, el 99,8% de la flota ha superado su vida útil contractual, mientras que el 80,5% de las unidades ha recorrido más de un millón de kilómetros. Estas condiciones reflejan un desgaste significativo que afecta la calidad del servicio y hace urgente su renovación.

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