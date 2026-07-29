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Resultados de La Tinka del miércoles 29 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka incluyó el clásico sorteo y juegos adicionales como el ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.

Tinka: sorteo del miércoles 29 de julio.
Tinka: sorteo del miércoles 29 de julio. | Foto: La Tinka
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La Tinka realizó un nuevo sorteo este miércoles 29 de julio, y estuvo en juego un pozo acumulado de S/21.500.899. Además, jugaron los tradicionales 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. La transmisión se efectuará a las 10.50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultado de La Tinka de HOY, miércoles 29 de julio

20:23
29/7/2026

¿Dónde ver los resultados de la Tinka?

Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores. 

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

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