Resultados de La Tinka del miércoles 29 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El sorteo de La Tinka incluyó el clásico sorteo y juegos adicionales como el ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.
- ¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más
- Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026
La Tinka realizó un nuevo sorteo este miércoles 29 de julio, y estuvo en juego un pozo acumulado de S/21.500.899. Además, jugaron los tradicionales 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. La transmisión se efectuará a las 10.50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultado de La Tinka de HOY, miércoles 29 de julio
¿Dónde ver los resultados de la Tinka?
Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores.
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
Los combos tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
- 8 sorteos mensuales: 10% descuento
- 36 sorteos trimestrales: 20% descuento
- 96 sorteos anuales: 40% descuento