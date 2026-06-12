Cierre parcial de la av. Faucett: conoce el nuevo plan de desvío por obras de la Línea 4 del Metro

Concesionario de la Línea 2 del Metro informa sobre desvío vehicular en avenida Faucett | Foto: composición LR

Concesionario de la Línea 2 del Metro informa sobre desvío vehicular en avenida Faucett | Foto: composición LR

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Desde este domingo 14 de junio regirá un nuevo plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Elmer Faucett, en el Callao, debido al avance de las obras del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La medida permitirá iniciar la construcción del pozo de ventilación PV4-7, una infraestructura necesaria para la futura operación del sistema ferroviario.

El concesionario de la Línea 2 del Metro informó que el plan cuenta con la aprobación de la Municipalidad Provincial del Callao y se aplicará en una de las principales vías de acceso a la provincia constitucional.

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¿Cómo será el desvío vehicular en la avenida Faucett?

Los trabajos ocuparán parcialmente la vía en sentido sur-norte de la avenida Elmer Faucett, en el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio.

Para mantener el flujo vehicular, la calzada en sentido norte-sur funcionará temporalmente en ambos sentidos. Con esta disposición, las autoridades buscan reducir el impacto en la circulación de conductores que transitan a diario por la zona.

La concesionaria recomendó a los usuarios tomar precauciones, prever posibles retrasos y considerar tiempos adicionales de viaje mientras duren las obras.

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Línea 4 del Metro: conexión con el aeropuerto y avance del proyecto

El Ramal de la Línea 4 formará parte del sistema integrado de transporte ferroviario de Lima y Callao. Su recorrido conectará de manera subterránea con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con la Línea 2 del Metro.

El proyecto contempla ocho estaciones a lo largo de la avenida Faucett: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua. Actualmente, las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra están en construcción.

Según información oficial, el ramal registra un avance general del 55%. Las obras en estaciones y pozos alcanzan el 59%, mientras que el patio taller presenta un progreso del 58% y la excavación del túnel llega al 60%.

La infraestructura incluirá nueve pozos de ventilación para garantizar el suministro de aire en los túneles, facilitar evacuaciones ante emergencias y permitir la extracción de humo en caso de incendios.

Asimismo, el proyecto contará con el Patio Taller Bocanegra, donde se realizarán labores de mantenimiento y revisión de los trenes que circularán en la línea.

La inversión supera los US$1.000 millones y la culminación de las obras está prevista para dentro de aproximadamente dos años. Una vez concluido el proyecto, el Ramal de la Línea 4 operará con siete trenes que actualmente están almacenados en Punta Negra.