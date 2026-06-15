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Sociedad

¿No respetan tu medio pasaje o pase libre? Así puedes denunciar estos casos, según la ATU

El organismo recordó a estudiantes escolares, universitarios y beneficiarios del pase libre que pueden denunciar los incumplimientos relacionados con el cobro indebido de tarifas preferenciales.

ATU brinda recomendaciones para denunciar cobros indebidos de tarifas preferenciales
ATU brinda recomendaciones para denunciar cobros indebidos de tarifas preferenciales | Foto: ATU
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El sistema de transporte público en Perú cuenta con algunos beneficios respaldados por ley para ciertos sectores de la población, como el pasaje escolar, el medio pasaje para estudiantes universitarios, así como el pase libre, destinado a personas con discapacidad y a policías y bomberos. Sin embargo, estas disposiciones no suelen ser respetadas por quienes brindan el servicio.

Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de estas tarifas preferenciales, brindó una serie de recomendaciones a los usuarios para que puedan interponer una queja ante cualquier incumplimiento relacionado con el cobro indebido de sus pasajes.

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¿Cómo denunciar el incumplimiento del medio pasaje o pase libre?

En principio, la ATU recordó que es importante registrar evidencias de los hechos mediante fotografías o videos y remitirlas al correo electrónico denunciasfiscalizacion@atu.gob.pe, adjuntando una breve descripción de lo ocurrido y la información necesaria para sustentar la denuncia. Entre los datos para acompañar tu queja, debes considerar:

  • Fecha, hora y lugar del incidente
  • Imágenes del tarifario en el que se consigne el importe del pasaje
  • Nombre de la empresa de transporte, placa del vehículo y ruta que cubre la unidad
  • Carné vigente del usuario afectado

La evidencia es determinante

Durante mayo de 2026, la ATU atendió más de 400 denuncias por presuntas vulneraciones al medio pasaje, al pasaje escolar y al pase libre. Sin embargo, más de 220 no derivaron en sanciones debido a la falta de pruebas suficientes que permitieran acreditar la infracción.

Frente a ello, el organismo destacó que las denuncias acompañadas de pruebas claras permiten identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Además, recomendó a los usuarios recopilar adecuadamente la evidencia y adjuntar toda la información requerida al momento de presentar su queja formal.

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