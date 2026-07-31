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Vladimir Cerrón: Poder Judicial cambia la prisión preventiva por comparecencia con restricciones en su contra

El líder de Perú Libre deberá firmar un cuaderno de control cada treinta días, pagar una caución de S/ 30.000 y pedir autorización judicial para salir del país, tras casi tres años en la clandestinidad.

Tribunal Constitucional reafirmó la sentencia que benefició a Cerrón. Foto: difusión
Tribunal Constitucional reafirmó la sentencia que benefició a Cerrón. Foto: difusión | Foto: difusión
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El Poder Judicial (PJ) varió la prisión preventiva que pesaba sobre Vladimir Cerrón y la reemplazó por comparecencia con restricciones. La decisión llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el hábeas corpus presentado por la defensa del exgobernador de Junín y dejara sin efecto la medida que lo mantenía prófugo desde octubre de 2023.

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