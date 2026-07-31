Vladimir Cerrón: Poder Judicial cambia la prisión preventiva por comparecencia con restricciones en su contra

Tribunal Constitucional reafirmó la sentencia que benefició a Cerrón. Foto: difusión | Foto: difusión

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El Poder Judicial (PJ) varió la prisión preventiva que pesaba sobre Vladimir Cerrón y la reemplazó por comparecencia con restricciones. La decisión llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el hábeas corpus presentado por la defensa del exgobernador de Junín y dejara sin efecto la medida que lo mantenía prófugo desde octubre de 2023.

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