La mañana del jueves 13 de noviembre, una densa nube de humo cubrió la avenida Javier Prado, en San Borja, después de que un colectivero informal incendiara su miniván. El conductor tomó esta drástica decisión al saber que el vehículo iba a ser enviado a un depósito y que no tenía cómo asumir la deuda acumulada con la autoridad, superior al millón 200 mil soles.

Para evitar la incautación, los colectiveros informales, que hacen la ruta Callao - Javier Prado, se organizaron y atacaron la grúa que llevaba al vehículo de placa BSU181, el cual tenía como destino final el chatarreo debido a su deuda impagable.

“Al ver que el vehículo iba a ser llevado al depósito, inmediatamente se han organizado varios colectiveros informales, bloqueando las vías, agrediendo al personal policial y personal de ATU, uno de estos sujetos ha rociado combustible y ha prendido fuego (…) cuál es la razón que le prenden fuego al vehículo (…) de que saben que ya lo pierden. Tiene 1 millón 284 mil soles de multa” sostuvo el general Manuel Vidarte, jefe de la región policial Lima.

Producto de la agresión, ocho fiscalizadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) terminaron heridos debido a la turba de agresores que no tuvieron mayor remedio que arremeter a pedradas a los trabajadores y a la grúa, ocasionando daños también en vehículos que se encontraban alrededor.

“Hay un concurso de delitos (…) estamos hablando de obstrucción a la justicia, violencia y resistencia a la autoridad, estamos hablando de delito de peligro común al hacer maniobras temerarias al momento de escaparse de la intervención de la autoridad” sostuvo Vidarte.

Informalidad organizada

Según las cámaras de seguridad del distrito de San Isidro se puede visualizar como a la altura de la Av. Guillermo Prescott con la calle Barcelona los conductores informales llegan a bordo de dos vehículos (una van gris y una camioneta roja) aprovechan el semáforo en rojo, bajan y agreden al personal fiscalizador.

Minutos después, cerca a las 8:30 a.m. en el cruce de la Av. Javier Prado con la Av. Ricardo Rivera Navarrete sucede un segundo altercado, al menos cinco personas intentan desenganchar la van para evitar el internamiento, esta vez con apoyo policial se frustró el cometido y la grúa pudo seguir su recorrido.

Finalmente, ya en el distrito de San Borja, pasando al cruce de Javier Prado con la Av. Aviación, los atacantes no tuvieron mayor idea que rociar combustible y prenderle fuego al auto, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y transeúntes de la zona.

“Estamos hablando de exposición de personal al peligro, se van a probar muchas condiciones negativas que estos señores que casi a un nivel de delincuencia han actuado… si el vehículo se detuvo es por la infraestructura de seguridad de la municipalidad… la grúa ha sido dañada” indicó David Hernández, presidente de ATU.

Hernández llegó junto a la procuraduría de la autoridad de transporte a la Depincri de San Borja para entablar la denuncia correspondiente, entre los delitos que se habrían cometido están el de resistencia a la autoridad, exposición al peligro por medio de incendio o explosión, daño a la propiedad privada y lesiones.

Peligro al volante

La República realizó las consultas en las plataformas oficiales del Ministerio de Transportes (MTC) y del SAT, y se obtuvo que el dueño de la van es el ciudadano Harry Winston Ventura Ñufflo, quien también firma en la mayoría de las papeletas de infracción, registrándose multas desde el año 2023, identificando la última el 12 de septiembre por calcomanías en el parabrisas con una multa de 1040.20 soles.

Por su parte, el MTC registra al conductor con licencia cancelada e inhabilitada, correspondiéndole la retención de la misma por superar en 130 puntos el límite máximo establecido.

Al ser consultado sobre la operación del vehículo en las calles teniendo una multa millonaria, la autoridad sostuvo que el internamiento no se ha podido ejecutar debido a la falta de depósitos en algunos distritos.

“Ese vehículo ha debido ir al depósito, cuando veamos las multas veremos dónde han sido colocadas, uno podrá ver que serán distritos que no tienen depósito, es por eso que el vehículo continúa (…) a esta unidad le llegó el momento de ser intervenido (…) todo el peso de la ley le tenía que caer”.

