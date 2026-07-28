¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

El descanso oficial fue el lunes 27 de julio para el sector público, mientras que los días 28 y 29 fueron feriados nacionales. | Foto: difusión/Composición LR

El descanso oficial fue el lunes 27 de julio para el sector público, mientras que los días 28 y 29 fueron feriados nacionales. | Foto: difusión/Composición LR

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Tras los feriados por Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio, muchos trabajadores se preguntan si el jueves 30 y viernes 31 de julio también serán días de descanso para formar un nuevo "puente". Sin embargo, la respuesta es clara: ninguna de estas fechas ha sido declarada feriado nacional ni día no laborable por el Gobierno.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados y el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, las medidas extraordinarias por Fiestas Patrias solo comprenden el lunes 27 de julio como día no laborable para el sector público y los feriados nacionales del 28 y 29 de julio. Por ello, las actividades se reanudan con normalidad desde el jueves 30 de julio.

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¿El 30 y 31 de julio son feriados o días no laborables?

No. El 30 y 31 de julio de 2026 son días laborables tanto para el sector público como para el sector privado.

Esto significa que:

No existe un nuevo feriado nacional.

Tampoco se ha decretado un día no laborable para esas fechas.

Las entidades públicas retomarán sus actividades habituales desde el jueves 30 de julio.

Las empresas privadas también deberán operar con normalidad, salvo que otorguen permisos o beneficios internos.

¿Quiénes descansaron por Fiestas Patrias?

El descanso oficial por Fiestas Patrias quedó distribuido de la siguiente manera:

Sábado 25 y domingo 26 de julio: descanso habitual por fin de semana.

descanso habitual por fin de semana. Lunes 27 de julio: día no laborable compensable para los trabajadores del sector público.

compensable para los trabajadores del sector público. Martes 28 de julio: feriado nacional por Fiestas Patrias.

feriado nacional por Fiestas Patrias. Miércoles 29 de julio: feriado nacional por Fiestas Patrias.

En el caso del 27 de julio, los trabajadores del Estado descansaron de manera obligatoria, pero deberán recuperar posteriormente las horas no laboradas, conforme a lo establecido en la norma. Para el sector privado, ese día solo fue aplicable previo acuerdo entre empleador y trabajador.

¿Cuándo será el próximo feriado nacional en el Perú?

Luego de los feriados por Fiestas Patrias, el siguiente feriado nacional del calendario peruano será el miércoles 6 de agosto, con motivo de la Batalla de Junín. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado días no laborables adicionales que permitan extender ese descanso.