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¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

Las actividades laborales se reanudarán normalmente el 30 de julio, tanto para el sector público como privado. El próximo feriado nacional en Perú será el 6 de agosto, por la Batalla de Junín.

El descanso oficial fue el lunes 27 de julio para el sector público, mientras que los días 28 y 29 fueron feriados nacionales.
El descanso oficial fue el lunes 27 de julio para el sector público, mientras que los días 28 y 29 fueron feriados nacionales. | Foto: difusión/Composición LR
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Tras los feriados por Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio, muchos trabajadores se preguntan si el jueves 30 y viernes 31 de julio también serán días de descanso para formar un nuevo "puente". Sin embargo, la respuesta es clara: ninguna de estas fechas ha sido declarada feriado nacional ni día no laborable por el Gobierno.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados y el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, las medidas extraordinarias por Fiestas Patrias solo comprenden el lunes 27 de julio como día no laborable para el sector público y los feriados nacionales del 28 y 29 de julio. Por ello, las actividades se reanudan con normalidad desde el jueves 30 de julio.

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¿El 30 y 31 de julio son feriados o días no laborables?

No. El 30 y 31 de julio de 2026 son días laborables tanto para el sector público como para el sector privado.

Esto significa que:

  • No existe un nuevo feriado nacional.
  • Tampoco se ha decretado un día no laborable para esas fechas.
  • Las entidades públicas retomarán sus actividades habituales desde el jueves 30 de julio.
  • Las empresas privadas también deberán operar con normalidad, salvo que otorguen permisos o beneficios internos.

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¿Quiénes descansaron por Fiestas Patrias?

El descanso oficial por Fiestas Patrias quedó distribuido de la siguiente manera:

  • Sábado 25 y domingo 26 de julio: descanso habitual por fin de semana.
  • Lunes 27 de julio: día no laborable compensable para los trabajadores del sector público.
  • Martes 28 de julio: feriado nacional por Fiestas Patrias.
  • Miércoles 29 de julio: feriado nacional por Fiestas Patrias.

En el caso del 27 de julio, los trabajadores del Estado descansaron de manera obligatoria, pero deberán recuperar posteriormente las horas no laboradas, conforme a lo establecido en la norma. Para el sector privado, ese día solo fue aplicable previo acuerdo entre empleador y trabajador.

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¿Cuándo será el próximo feriado nacional en el Perú?

Luego de los feriados por Fiestas Patrias, el siguiente feriado nacional del calendario peruano será el miércoles 6 de agosto, con motivo de la Batalla de Junín. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado días no laborables adicionales que permitan extender ese descanso.

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