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Sedapal suspenderá el agua este sábado 1 de agosto: revisa si tu zona será afectada

Se recomienda a los usuarios adoptar medidas para ahorrar agua, como reparar fugas y cerrar el grifo al cepillarse, para contribuir al uso responsable del recurso durante los cortes.

Los cortes de agua en Lima variarán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y el tipo de intervención que se realice este fin de semana.
Los cortes de agua en Lima variarán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y el tipo de intervención que se realice este fin de semana. | Foto: composición LR
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Miles de usuarios de Lima deberán tomar precauciones durante este fin de semana, luego de que Sedapal anunciara una serie de cortes de agua programados para este sábado 1 de agosto en distintos distritos de la capital. Los trabajos responden a labores de mantenimiento, cambio de válvulas, reparación de tuberías y limpieza de reservorios.

La suspensión del servicio afectará zonas de Lurigancho con interrupciones que irán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y del tipo de intervención programada.

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Zonas afectadas por el corte de agua este sábado 1 de agosto

Lurigancho

  • C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa (CR-457 R-04)

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

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Consejos prácticos para ahorrar agua en casa y reducir el consumo diario

Adoptar pequeños cambios en las actividades cotidianas puede contribuir al uso responsable del agua y ayudar a reducir su desperdicio. Estas acciones no solo favorecen el cuidado de este recurso, sino que también pueden disminuir el consumo en el hogar.

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o te enjabonas las manos.
  • Reduce el tiempo de la ducha, ya que unos minutos menos pueden representar un ahorro importante de agua.
  • Repara las fugas en grifos, duchas o tuberías apenas las detectes para evitar pérdidas constantes.
  • Usa la lavadora con carga completa para aprovechar mejor cada ciclo de lavado.
  • Reutiliza el agua con la que lavas frutas y verduras para regar plantas o realizar tareas de limpieza.
  • Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor.
  • Lava el auto con un balde y una esponja en lugar de utilizar una manguera.
  • Instala dispositivos ahorradores, como aireadores para grifos o inodoros de doble descarga, para reducir el consumo de agua sin afectar su funcionamiento.
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