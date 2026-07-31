Sedapal suspenderá el agua este sábado 1 de agosto: revisa si tu zona será afectada
Se recomienda a los usuarios adoptar medidas para ahorrar agua, como reparar fugas y cerrar el grifo al cepillarse, para contribuir al uso responsable del recurso durante los cortes.
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Miles de usuarios de Lima deberán tomar precauciones durante este fin de semana, luego de que Sedapal anunciara una serie de cortes de agua programados para este sábado 1 de agosto en distintos distritos de la capital. Los trabajos responden a labores de mantenimiento, cambio de válvulas, reparación de tuberías y limpieza de reservorios.
La suspensión del servicio afectará zonas de Lurigancho con interrupciones que irán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y del tipo de intervención programada.
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Zonas afectadas por el corte de agua este sábado 1 de agosto
Lurigancho
- C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa (CR-457 R-04)
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
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Consejos prácticos para ahorrar agua en casa y reducir el consumo diario
Adoptar pequeños cambios en las actividades cotidianas puede contribuir al uso responsable del agua y ayudar a reducir su desperdicio. Estas acciones no solo favorecen el cuidado de este recurso, sino que también pueden disminuir el consumo en el hogar.
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o te enjabonas las manos.
- Reduce el tiempo de la ducha, ya que unos minutos menos pueden representar un ahorro importante de agua.
- Repara las fugas en grifos, duchas o tuberías apenas las detectes para evitar pérdidas constantes.
- Usa la lavadora con carga completa para aprovechar mejor cada ciclo de lavado.
- Reutiliza el agua con la que lavas frutas y verduras para regar plantas o realizar tareas de limpieza.
- Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor.
- Lava el auto con un balde y una esponja en lugar de utilizar una manguera.
- Instala dispositivos ahorradores, como aireadores para grifos o inodoros de doble descarga, para reducir el consumo de agua sin afectar su funcionamiento.