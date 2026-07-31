Sedapal suspenderá el agua este sábado 1 de agosto: revisa si tu zona será afectada

Los cortes de agua en Lima variarán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y el tipo de intervención que se realice este fin de semana. | Foto: composición LR

Los cortes de agua en Lima variarán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y el tipo de intervención que se realice este fin de semana. | Foto: composición LR

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Miles de usuarios de Lima deberán tomar precauciones durante este fin de semana, luego de que Sedapal anunciara una serie de cortes de agua programados para este sábado 1 de agosto en distintos distritos de la capital. Los trabajos responden a labores de mantenimiento, cambio de válvulas, reparación de tuberías y limpieza de reservorios.

La suspensión del servicio afectará zonas de Lurigancho con interrupciones que irán desde algunas horas hasta gran parte de la jornada, dependiendo del distrito y del tipo de intervención programada.

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Zonas afectadas por el corte de agua este sábado 1 de agosto

Lurigancho

C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa (CR-457 R-04)

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

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Consejos prácticos para ahorrar agua en casa y reducir el consumo diario

Adoptar pequeños cambios en las actividades cotidianas puede contribuir al uso responsable del agua y ayudar a reducir su desperdicio. Estas acciones no solo favorecen el cuidado de este recurso, sino que también pueden disminuir el consumo en el hogar.