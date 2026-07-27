Parque de las Leyendas tendrá programación especial por Fiestas Patrias | Foto: Difusión

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El Parque de las Leyendas, entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ofrecerá una programación especial por Fiestas Patrias este martes 28 y miércoles 29 de julio. Las actividades buscan ofrecer una experiencia única para toda la familia mezclando la naturaleza, la cultura y la historia en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

Programación del 28 de julio

Sede San Miguel

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10.00 a. m.: Enriquecimientos ambientales para los osos de antojos (zona Selva), vicuñas y cóndor andino (zona Sierra).

2.30 p. m.: Actividad 'La gran ruta de la Peruanidad en Maranga' en el Museo de Sitio

3.30 p. m.: Exhibición de caballo peruano de paso en la Caballeriza (zona Costa)

4.00 p. m.: Concierto de la Orquesta Filarmónica Infantil del Perú con lo mejor del repertorio nacional en el patio central

Sede Huachipa:

3.30 p. m.: Presentación de Tony Cam, reconocido por su imitación de Sandro, en la Explanada Principal

12 m. y 3.00 p. m.: Exhibiciones de lobos marinos que se realizan todos los sábados, domingos y feriados

Programación del 29 de julio

Sede San Miguel:

10.00 a. m.: Enriquecimientos ambientales para otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos.

11.30 a. m.: Actividad 'Pintando nuestra Identidad milenaria'

4.00 p. m.: Presentación del ganador de 'Yo soy', Jesús Zavaleta, quien rendirá homenaje a Pedro Infante con un espectáculo de boleros y rancheras en el patio central

El Parque de las Leyendas recordó que ambos días, los visitantes también podrán conocer de cerca especies emblemáticas del Perú y del mundo, como el cóndor andino, pingüinos de Humboldt, cocodrilos de Tumbes, otorongos, jirafas, leones, rinocerontes, hipopótamos y muchas más.

El zoológico atiende todos los días del año, incluidos domingos y feriados, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. Según la organización, cada entrada contribuye al cuidado, alimentación y atención veterinaria de más de 3.500 animales, muchos de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

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