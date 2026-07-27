Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias
El zoológico ofrecerá una experiencia única para toda la familia mezclando la naturaleza, la cultura y la historia en sus sedes de San Miguel y Huachipa. Revisa los horarios y las funciones anunciadas.
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El Parque de las Leyendas, entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ofrecerá una programación especial por Fiestas Patrias este martes 28 y miércoles 29 de julio. Las actividades buscan ofrecer una experiencia única para toda la familia mezclando la naturaleza, la cultura y la historia en sus sedes de San Miguel y Huachipa.
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Programación del 28 de julio
Sede San Miguel
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- 10.00 a. m.: Enriquecimientos ambientales para los osos de antojos (zona Selva), vicuñas y cóndor andino (zona Sierra).
- 2.30 p. m.: Actividad 'La gran ruta de la Peruanidad en Maranga' en el Museo de Sitio
- 3.30 p. m.: Exhibición de caballo peruano de paso en la Caballeriza (zona Costa)
- 4.00 p. m.: Concierto de la Orquesta Filarmónica Infantil del Perú con lo mejor del repertorio nacional en el patio central
Sede Huachipa:
- 3.30 p. m.: Presentación de Tony Cam, reconocido por su imitación de Sandro, en la Explanada Principal
- 12 m. y 3.00 p. m.: Exhibiciones de lobos marinos que se realizan todos los sábados, domingos y feriados
Programación del 29 de julio
Sede San Miguel:
- 10.00 a. m.: Enriquecimientos ambientales para otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos.
- 11.30 a. m.: Actividad 'Pintando nuestra Identidad milenaria'
- 4.00 p. m.: Presentación del ganador de 'Yo soy', Jesús Zavaleta, quien rendirá homenaje a Pedro Infante con un espectáculo de boleros y rancheras en el patio central
El Parque de las Leyendas recordó que ambos días, los visitantes también podrán conocer de cerca especies emblemáticas del Perú y del mundo, como el cóndor andino, pingüinos de Humboldt, cocodrilos de Tumbes, otorongos, jirafas, leones, rinocerontes, hipopótamos y muchas más.
El zoológico atiende todos los días del año, incluidos domingos y feriados, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. Según la organización, cada entrada contribuye al cuidado, alimentación y atención veterinaria de más de 3.500 animales, muchos de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.
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