¿Se rompió un termómetro de mercurio o un foco ahorrador? Esto recomienda el Minsa para evitar una intoxicación

La entidad alerta que la exposición al mercurio puede tener efectos nocivos, especialmente en niños y gestantes, causando síntomas que van desde temblores hasta problemas de memoria. | Foto: Difusión

La entidad alerta que la exposición al mercurio puede tener efectos nocivos, especialmente en niños y gestantes, causando síntomas que van desde temblores hasta problemas de memoria. | Foto: Difusión

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El Ministerio de Salud (Minsa) alertó sobre los riesgos que representa la exposición al mercurio, un metal pesado presente en algunos productos de uso cotidiano, como los termómetros de vidrio, los focos ahorradores, los tubos fluorescentes y ciertos cosméticos sin registro sanitario. La entidad recordó que una manipulación inadecuada de estos artículos puede provocar la liberación de esta sustancia, con posibles efectos en la salud.

De acuerdo con el Minsa, el mercurio puede afectar principalmente a niños y gestantes, aunque cualquier persona expuesta corre el riesgo de presentar alteraciones en el sistema nervioso. Entre los síntomas asociados figuran temblores en las manos, problemas de memoria, insomnio, dificultades para el aprendizaje y cambios en el estado de ánimo, que incluso pueden incluir cuadros de depresión.

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¿Qué hacer si se rompe un termómetro de mercurio o un foco ahorrador en casa?

Si un termómetro de mercurio, un foco ahorrador o un tubo fluorescente se rompe accidentalmente, el Minsa recomienda actuar con calma y evitar el contacto directo con el metal. También advierte que no se debe barrer el mercurio ni utilizar una aspiradora, ya que estas acciones pueden dispersarlo y aumentar el riesgo de contaminación en el ambiente.

La primera medida es ventilar el espacio abriendo puertas y ventanas. Luego, utilizando guantes y mascarilla, se deben recoger los restos con ayuda de un gotero, una jeringa, un pedazo de cartón rígido o cinta adhesiva. Todo el material recuperado debe colocarse en un frasco de vidrio con tapa hermética y trasladarse posteriormente a un punto de acopio para residuos peligrosos. El Minsa recalca que nunca debe desecharse el mercurio en la basura, el desagüe o directamente sobre el suelo.

Mercurio en cosméticos, pilas y focos: recomendaciones del Minsa para reducir los riesgos

La autoridad sanitaria también exhortó a mantener fuera del alcance de niños y mascotas los termómetros de mercurio, las pilas, las baterías, los focos ahorradores y los tubos fluorescentes. Asimismo, recomendó optar por termómetros digitales, debido a que representan una alternativa más segura y ofrecen una medición precisa de la temperatura. En el caso de la iluminación, aconsejó utilizar focos LED.

Respecto a los cosméticos, el Minsa pidió tener especial cuidado con las cremas para la piel y otros productos de bajo costo o de marcas poco conocidas. Antes de utilizarlos, es importante verificar que cuenten con registro sanitario, ya que algunos pueden contener mercurio. La exposición a este metal a través de cosméticos puede ocasionar irritación en la piel y, en casos más graves, afectar la función renal y el sistema neurológico.