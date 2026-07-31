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Pensión 65 duplicará monto de ayuda a sus beneficiarios: ¿qué necesito para acceder al bono de S/700 y desde cuándo estará disponible el pago?

El Gobierno anunció que el apoyo económico bimestral pasará de S/350 a S/700 y adelantó que la medida será implementada de forma progresiva.

Los beneficiarios deben ser mayores de 65 años, tener DNI vigente y encontrarse en el Padrón General de Hogares.
Los beneficiarios deben ser mayores de 65 años, tener DNI vigente y encontrarse en el Padrón General de Hogares. | Foto: Andina/Composición LR
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La presidenta Keiko Fujimori anunció durante su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias que el programa Pensión 65 duplicará el monto del subsidio que reciben sus beneficiarios. Según informó, el apoyo económico pasará de S/350 a S/700 bimestrales como parte de una política orientada a fortalecer la protección de los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

La mandataria explicó que el incremento forma parte de la política de Estado denominada "Cuidando la experiencia", la cual también contempla avanzar de manera progresiva hacia una pensión universal para esta población. Sin embargo, no precisó una fecha exacta para el inicio de los nuevos pagos, por lo que el aumento será implementado de manera gradual.

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¿Quiénes podrán acceder al nuevo pago de S/700 de Pensión 65?

De acuerdo con lo anunciado, el incremento está dirigido a los beneficiarios de Pensión 65, programa administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que atiende a adultos mayores en condición de pobreza extrema.

Para acceder al programa se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años o más.
  • Contar con DNI vigente.
  • Estar clasificado en condición de pobreza extrema en el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
  • No recibir otra pensión o prestación económica de entidades públicas o privadas, como ONP, AFP o EsSalud.

Durante su discurso, Keiko Fujimori también anunció que se desplegarán brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas para incorporar a más personas que cumplan con los requisitos.

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¿Desde cuándo estará disponible el nuevo monto de Pensión 65?

En su Mensaje a la Nación, la presidenta señaló que el incremento será aplicado de forma progresiva, aunque no indicó una fecha específica para el inicio del pago de S/700 bimestrales.

Mientras se implementa la medida, que todavía no tiene fecha de ejecución, las condiciones para afiliarse al programa permanecen vigentes. Los interesados deben presentar el Formulario 1000, una copia de su DNI y realizar el trámite en una oficina de Pensión 65 o en la municipalidad de su distrito. Posteriormente, el programa verifica el cumplimiento de los requisitos y los ciudadanos pueden consultar si fueron incorporados mediante la plataforma oficial o el aplicativo Yachaq Pensión 65.

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