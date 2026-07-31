➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 31 de julio, según Jhan Sandoval
No te pierdas la oportunidad de conocer tu futuro. Consulta las profecías astrológicas de Jhan Sandoval y prepárate para afrontar lo que los astros tienen reservado para ti.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 30 de julio, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros en el amor, salud y dinero este viernes 31 de julio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este viernes 31 de julio?
- Aries: Alguien muy cercano a ti está ocultándote información o evadiendo la entrega de una labor. Detectarás la intención y pondrás condiciones muy claras para continuar con el lazo laboral.
- Tauro: Una persona que te aprecia mucho hará lo posible por ayudarte. Su apoyo te permitirá resolver un problema y recuperar la calma que necesitabas. Por la noche asistirás a una reunión familiar.
- Géminis: No seas radical ni rompas lazos laborales con ese colaborador cuando aún no tienes con quien reemplazar su función. En el amor, cuida tus palabras, evita ofender a la persona que amas.
- Cáncer: Empiezas a interesarte por un nuevo rubro. Aunque no te animes a realizar ningún cambio a corto plazo, la curiosidad te hará ingresar a un terreno distinto que favorecerá a tu economía.
- Leo: Las horas de la mañana serán pesadas para ti. Tendrás que afrontar una serie de problemas y pendientes que te desgastarán. Por la tarde, desearás caminar y relajarte, posiblemente con amistades.
- Virgo: Aunque has tratado pasar desapercibido, tu experiencia y conocimiento resaltará en una gestión en la que te solicitarán apoyo. Llegan mejoras para ti. En el amor, brillarás en un evento social.
- Libra: Has logrado aprender mucho y perfeccionar tus herramientas. Hoy avanzarás con gran rapidez, esto te permitirá tomar ventaja sobre tus competidores. En el amor, alguien especial se comunicará.
- Escorpio: Conversarás con una persona con la que tienes pendiente un tema de dinero. Se llegará a un acuerdo muy positivo y en poco tiempo tendrás de retorno ese monto que pensaste perdido.
- Sagitario: Un familiar que se encuentra fuera de la ciudad anunciará pronta llegada. Cuidado con el dinero, no te confíes de ese monto que estás por recibir. Si gastas impulsivamente luego te arrepentirías.
- Capricornio: Un superior podría ser muy inquisitivo y hacerte una serie de preguntas respecto a una gestión que te encargaron. No guardes información y sé transparente, solo así evitarás problemas.
- Acuario: Las cosas no han marchado como lo habías esperado, pero una persona cercana a ti y con conocimientos del tema que te preocupa te dará salidas inteligentes. No pierdas la fe y sé paciente.
- Piscis: Serás parte de una sociedad o alianza laboral, tendrás que establecer muy en claro las condiciones para que luego no tengas problemas. En el amor, no seas tan permisible y establece reglas.