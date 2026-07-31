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Agente PNP de la comisaría de San Luis es condenado a 6 años de prisión por pedir S/100 para devolver licencia de conducir

El Ministerio Público presentó pruebas contundentes, como conversaciones de WhatsApp y un depósito bancario, que verificaron la entrega del soborno. Además, se ordenó el pago de reparaciones civiles a las víctimas.

Un agente de la Policía Nacional del Perú fue condenado a seis años de prisión por cohecho activo, tras solicitar S/100 a un conductor a cambio de no retener su licencia.
Un agente de la Policía Nacional del Perú fue condenado a seis años de prisión por cohecho activo, tras solicitar S/100 a un conductor a cambio de no retener su licencia. | Foto: composición LR
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Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que prestaba servicios en la comisaría de San Luis fue condenado a seis años de prisión efectiva tras ser hallado responsable del delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial. La decisión fue obtenida por la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), luego de acreditar que el efectivo solicitó dinero a un conductor a cambio de favorecerlo durante una intervención realizada en junio de 2021.

La sentencia también alcanzó al ciudadano Pedro Yamunaque, quien recibió cuatro años de prisión suspendida por el delito de cohecho pasivo propio. De acuerdo con la investigación fiscal, ambos participaron en la entrega de S/100 para evitar que continuara el procedimiento destinado a retener la licencia de conducir del intervenido, documento que además presentaba indicios de falsedad.

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Policía solicitó S/100 a un conductor para no retener su licencia durante una intervención

Las investigaciones dirigidas por el fiscal adjunto provincial Joel Fernando García Peñafiel establecieron que el hecho se inició el 7 de junio de 2021, cuando el policía Sebastián Paredes intervino al conductor Pedro Yamunaque. Durante esa acción, el efectivo le pidió el pago de S/100 como condición para no continuar con el trámite relacionado con la retención de su licencia de conducir.

El dinero fue entregado dos días después de la intervención. Con ello, la Fiscalía demostró que existió un acuerdo entre ambas partes para obtener un tratamiento irregular frente al procedimiento policial, pese a que el documento del conductor presentaba características que hacían presumir su falsedad.

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Fiscalía acreditó el pago de la coima con mensajes de WhatsApp, depósito bancario y pericias

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad de los sentenciados. Entre ellos figuraron registros de conversaciones sostenidas mediante WhatsApp, el comprobante del depósito bancario correspondiente a la entrega del dinero, documentación vinculada al caso y una pericia acústica forense.

Además de las penas impuestas, la resolución judicial dispuso el pago de una reparación civil. Sebastián Paredes deberá abonar S/6.000 por los daños ocasionados, mientras que Pedro Yamunaque tendrá que pagar S/5.000 por el mismo concepto. Con esta sentencia, la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios reafirmó su labor de investigar y sancionar los actos vinculados a delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

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